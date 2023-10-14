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بسبب رونالدينيو - هكذا اكتشفت زوجة بواتينج أنه يخونها مع .. البوكر

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بسبب رونالدينيو - هكذا اكتشفت زوجة بواتينج أنه يخونها مع .. البوكر
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كرة القدم

2023-10-14 | 03:49
بسبب رونالدينيو - هكذا اكتشفت زوجة بواتينج أنه يخونها مع .. البوكر

روى كيفن برينس بواتينج حكاية مضحكة عن ماضيه في ميلان

روى كيفن برينس بواتينج حكاية مضحكة عن ماضيه في ميلان، حيث تزامن لمدة ستة أشهر مع رونالدينيو، الذي ذهب للاحتفال معه في أكثر من مناسبة. 
قدم بواتينغ (36 عاما) لريو فرديناند معلومات مثيرة للاهتمام على قناة يوتيوب (FIVE) حول مسيرته الاحترافية، فقال "في بعض الأحيان كنت أذهب إلى الحفلات معه، وذات يوم بقيت زوجتي في المنزل، كنت أخبره دائما أنني سألعب البوكر". 
وأضاف "في إحدى الليالي، اهتز هاتفي عند الساعة الرابعة صباحاً، فرأيت أن الاتصال كان من روني، وقالت زوجتي ما خطبك؟، أجب عليه، لكنني لم أرغب في القيام بذلك لأنني اعتقدت أنني ربما كنت أحتفل وربما في حالة سكر".
لكن البرازيلي أصر، فأجاب بواتينج على الهاتف "خفضت الصوت حتى لا أسمعه يتحدث بصوت عال، أين أنت؟ صرخ في وجهي، مع موسيقى صاخبة في الخلفية"، يتابع بواتينج، "في سريري، أجبت، فقال تعال وأخبر زوجتك أنك ستلعب البوكر" .. "وهكذا اكتشفت زوجتي أنني كنت أكذب عليها بشأن البوكر".

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