زوجة كورتوا .. حماس منظمة إرهابية تقتل كل من يقف في طريقها

عارضة الأزياء التي تزوجت من حارس مرمى ريال مدريد

كانت ميشيل غيرزيغ واحداً من الأصوات التي تتحدث عن قضية الحرب على غزّة، وقد فعلت ذلك من خلال وضع نفسها بوضوح ضد حركة حماس، التي صنفتها على أنها "جماعة إرهابية ضد أي شخص لا يشبهها سواء كان أبيض أو مثلي الجنس أو يهودي".

وأكملت عارضة الأزياء، التي تزوجت من حارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا هذا الصيف، وخاضت الخدمة العسكرية الإلزامية مع الجيش الإسرائيلي عندما بلغت 18 عاماً، ووضعت جانبا حياتها المهنية "كنت قبطان سفينة الإنقاذ مع 15 جنديا تحت قيادتي".

وعلى الرغم من اضطرارها إلى ترك وظيفتها العسكرية، إلا أنها تعترف بأنها كانت "فخورة جدا وكانت تجربة سمحت لي بمقابلة أشخاص رائعين".

وقالت زوجة كورتوا "الأمر لا يتعلق بفلسطين أو إسرائيل، بل بالإنسانية، حماس منظمة إرهابية تقتل كل من يقف في طريقها، حتى أولئك الفلسطينيين (برأيها)".

ودعت غيرزيغ حماس إلى إعادة الرهائن "لا أستطيع حتى أن أتخيل ما يفعلونه بأولئك الذين يختطفونهم، ويحتجزونهم كرهائن داخل غزة، أعيدوا العائلات إلى ديارهم .. وآمنة".



