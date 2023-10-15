فيديو - فضيحة في منتخب البرازيل أبطالها نيمار وفينيسيوس وريتشارليسون

💣 POLÊMICA! Não foi bem o empate da Seleção Brasileira com a Venezuela que virou assunto em Cuiabá, mas uma possível “festinha” envolvendo alguns jogadores que teria acontecido na última da última quinta-feira, dia 12. Em um áudio de WhatsApp que está circulando pela cidade, uma… pic.twitter.com/ltPbF4Cknk — Matheus Baldi (@matheusbalditv) October 13, 2023

تعرض منتخب البرازيل الى انتقادات شديدة بعد التعادل مع فنزويلا، ما أنهى أطول سلسلة من الانتصارات المحلية لراقصي السامبا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.وجعل نيمار وفينيسيوس جونيور وريتشارليسون الوضع أسوأ، من خلال الجدل الذي أثاروه بعد المباراة، فوفقاً للصحفي ماثيوس بالدي، نظم اللاعبون الثلاثة سهرة مع نساء ليلة المباراة التي انتهت بنتيجة (1-1).وفي رسالة صوتية متداولة على واتساب، ذكرت امرأة أن نيمار بقي مع ريبيكا ريبيرو، فينيسيوس جونيور مع ليتيسيا سوجيرو وريتشارليسون مع ريتا لوبيز، بحسب ما نشر الصحفي نفسه على انستغرام.وذكرت صحيفة سبورت الاسبانية أنه تم رصد مجموعة صور لسيدة وهي تغادر فندق إقامة بعثة المنتخب البرازيلي، بينما نشرت سيدة ثانية صورة مع نيمار على مواقع التواصل، فيما ظهرت سيدة ثالثة في مقطع فيديو، وهددت باللجوء الى القضاء.كما اشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن معسكر منتخب البرازيل تحول الى ملهى ليلي بسبب نيمار وفينيسيوس وريتشارلسون قبل المباراة بـ24 ساعة.ويحل منتخب البرازيل ضيفاً على الاوروغواي يوم الاربعاء المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.