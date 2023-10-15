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فيديو - فضيحة في منتخب البرازيل أبطالها نيمار وفينيسيوس وريتشارليسون

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فيديو - فضيحة في منتخب البرازيل أبطالها نيمار وفينيسيوس وريتشارليسون
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كرة القدم

2023-10-15 | 03:01
فيديو - فضيحة في منتخب البرازيل أبطالها نيمار وفينيسيوس وريتشارليسون

نظم اللاعبون الثلاثة سهرة مع نساء ليلة المباراة

تعرض منتخب البرازيل الى انتقادات شديدة بعد التعادل مع فنزويلا، ما أنهى أطول سلسلة من الانتصارات المحلية لراقصي السامبا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.
وجعل نيمار وفينيسيوس جونيور وريتشارليسون الوضع أسوأ، من خلال الجدل الذي أثاروه بعد المباراة، فوفقاً للصحفي ماثيوس بالدي، نظم اللاعبون الثلاثة سهرة مع نساء ليلة المباراة التي انتهت بنتيجة (1-1).
وفي رسالة صوتية متداولة على واتساب، ذكرت امرأة أن نيمار بقي مع ريبيكا ريبيرو، فينيسيوس جونيور مع ليتيسيا سوجيرو وريتشارليسون مع ريتا لوبيز، بحسب ما نشر الصحفي نفسه على انستغرام.
وذكرت صحيفة سبورت الاسبانية أنه تم رصد مجموعة صور لسيدة وهي تغادر فندق إقامة بعثة المنتخب البرازيلي، بينما نشرت سيدة ثانية صورة مع نيمار على مواقع التواصل، فيما ظهرت سيدة ثالثة في مقطع فيديو، وهددت باللجوء الى القضاء.
كما اشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن معسكر منتخب البرازيل تحول الى ملهى ليلي بسبب نيمار وفينيسيوس وريتشارلسون قبل المباراة بـ24 ساعة.
ويحل منتخب البرازيل ضيفاً على الاوروغواي يوم الاربعاء المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.
 
 

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