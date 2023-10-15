دفاع ألفيس الجديد يُبدّل استراتيجيته فهل ينجح بمنحه الحرية؟

بدّل ألفيس فريق الدفاع عنه

بدّل النجم البرازيلي داني ألفيس، نجم برشلونة الإسباني السابق، المعتقل في سجن بريانس في عاصمة كاتالونيا منذ كانون الثاني - يناير الفائت، فريق الدفاع عنه بعدما فشل في إثباته براءته من تهمة الاعتداء على شابة في ملهى ليلي في المدينة.

وكان النتاج الفوري للتبديل المذكور، تغيير استراتيجية العمل، وعدم الاكتفاء بالمداولات والدلائل وخلافه، ومساعي الافراج عنه ولو بكفالة، حيث رفضت النيابة العامة الإسبانية ذلك، واللجوء الى آلية جديدة تودي الى خروجه من السجن.

وتقوم الآلية الجديدة على اجراء مفاوضات مع المجني عليها ودفع منحة مالية لها واعتراف داني البالغ 40 عاماً بالذنب أمام المحكمة ثم تنازل الفتاة عن القضية.



