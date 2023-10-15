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فيديو - رونالدو جونيور يستقطب الأنظار من والده

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فيديو - رونالدو جونيور يستقطب الأنظار من والده
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كرة القدم

2023-10-15 | 03:23
فيديو - رونالدو جونيور يستقطب الأنظار من والده

لفت كريستيانو رونالدو جونيور الأنظار ليلة الجمعة

لفت كريستيانو رونالدو جونيور الأنظار ليلة أول أمس الجمعة خلال فوز منتخب البرتغال (3-2) على ضيفه منتخب سلوفاكيا ضمن الجولة السابعة لتصفيات يورو 2024، حيث سجل والده هدفين لمنتخب بلاده وقاده للتأهل رسميا إلى النهائيات.
فقد ظهر كريستيانو جونيور في ملعب الدراغاو في مدينة بورتو البرتغالية، وهو يرتدي قميص نادي سبورتنغ لشبونة، الذي بدأ فيه والده مسيرته الكروية، قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد ومنه الى ريال مدريد.
وتفاعل سبورتنغ مع كريستيانو جونيور فنشر الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها "مثل الأب .. مثل الابن"، فيما قال كريستيانو الآب رداً على سؤال حول ما إذا كان ابنه سيكون خليفته في الملاعب بالقول "دعه يستمتع بالحياة، سيكون كما يريد أن يكون".
 

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