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لاعب قرطبة الشاب لا يزال مفقوداً فماذا في التفاصيل؟

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لاعب قرطبة الشاب لا يزال مفقوداً فماذا في التفاصيل؟
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كرة القدم

2023-10-15 | 05:31
لاعب قرطبة الشاب لا يزال مفقوداً فماذا في التفاصيل؟

شوهد اللاعب الشاب صباح يوم الخميس في مدينة إشبيلية

لا يزال مكان وجود ألفارو برييتو مجهولاً، حيث شوهد لاعب كرة القدم الشاب في نادي قرطبة آخر مرة صباح يوم الخميس الفائت بالقرب من محطة سانتا جوستا في مدينة إشبيلية، محاولاً اللحاق بقطار متجه إلى مدينة قرطبة.
سافر الشاب إلى إشبيلية لقضاء ليلة مع بعض الأصدقاء في ملهى المسرح الليلي، وكانت نيته العودة بالقطار إلى المدينة التي يعيش فيها، وهو ما لم يتمكن من القيام به بسبب "مشاكل مع التذكرة أو مع الهاتف المحمول" كما ذكرت الشرطة.
وحاول الشاب، البالغ من العمر 18 عاما، تخطي السيطرة الأمنية على الطريق من إشبيلية إلى برشلونة التي تتوسطها قرطبة، ولكن تم طرده فحاول الوصول عبر مسارات أخرى، مثل الأنفاق، الا ان عاملين في خدمة تقديم الطعام في القطارات حثوه على مغادرة المنطقة. 
ويجري البحث حالياً عن برييتو، ونبّه نادي قرطبة على شبكاته الاجتماعية عن اختفاء لاعبه، وطلب "أقصى نشر" للمساعدة في العثور عليه، وهو كان يرتدي سروالا لونه بيج وقميصا أخضر وقت اختفائه.

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لاعب قرطبة الشاب لا يزال مفقوداً فماذا في التفاصيل؟

رياضة

كرة القدم

ألفارو برييتو

قرطبة

إشبيلية

برشلونة

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