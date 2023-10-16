فضيحة جنسية جماعية ابطالها نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز

استضاف لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز حفلة جنسية سرية

استضاف لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز حفلة جنسية سرية، حيث أجبرت عارضات الأزياء على التوقيع على أوامر عدم افشاء، وقالت فتاة أمرت بتسليم هاتفها المحمول في فندق الخمس نجوم في لندن أن "كان الأمر جنونياً".

وأقيم الحفل في أيار - مايو من العام الماضي، حين احتفل اللاعب بعيد ميلاده، واظهرت لقطات تم تسريبها إلى صحيفة "ذا صن"، أحد المساعدين وهو يخبر الضيوف بمكان الالتقاء وكيفية التعامل مع الأمن.

ويتحدث المنظم عبر الفيديو في الفندق قائلاً "يا رفاق، سهل جداً، هنا يمكننا الوصول وركن السيارة ويمكن للسائق أن يوصلنا، سيكون هناك أمن، وهذا هو مدخل الفتيات والجميع، وفي الداخل، سنقوم وبتوقيع اتفاقيات عدم الافشاء، وسوف تستلمون الهواتف ثم سنذهب إلى الحفلة والغرف".

كما طلب الرجل من الفتيات البقاء في مرآب للسيارات في الجزء الخلفي من الفندق في لندن، بعد السير بجوار زجاجات المشروبات المكدسة في المطبخ بالطابق الأرضي، وقد تم نقل الجميع بواسطة المصاعد إلى أجنحة بلغت كلفتها عدة آلاف من الجنيهات في الليلة، كما تم حث الضيوف، بمن فيهم عارضات الأزياء، على الحضور إذا كانوا فقط "مستعدين لحفلة جامحة".

وفي المقابل، حصلت كل منهن على سيارات يقودها سائق، وطعام مجاني، وخمر وأسرّة ليلاً.

وقالت إحدى الفتيات في الحفل "كان الجميع مشغولين للغاية بالفتيات اللواتي يأتين ويذهبن، لدرجة أننا اضطررنا إلى الانتظار في منطقة المرآب حتى نغادر الاخريات الغرف، كان الوضع جنونياً، فقد حجزوا العديد من الغرف الكبيرة، وكان المنظمون يصطحبون الفتيات في المصاعد، واحدة تلو الأخرى، كما كان هناك العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الغرف معهن، وكان بعضهم تحت تأثير الخمر، كما سمعت أن امرأة شابة تعمل في الفندق علقت في اشكال مع لاعب ووقعت في مشكلة مع رؤسائها".

واضافت "قيل لنا إنهم لا يريدون منا تصوير أي شيء ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، فسمح للاعبين فقط بالاحتفاظ بهواتفهم، وكان المرافقون ينزلون، ويأخذون المزيد من الفتيات إلى الطابق العلوي، ثم يأتون للحصول على المزيد منهن بعد ساعة".

وقالت الفتاة "دعا اللاعبون مجموعة مختارة من الفتيات، لم يكن أحد منا يعرف الموقع، حتى تم إرسال مقطع فيديو إلينا في ذلك اليوم، وأقسمنا على السرية". وتابعت "عند وصولنا إلى الفندق، تم تفتيشنا كما لو كنا نمر عبر أمن المطار".

بالحصيلة، لكن لم يتم الكشف عن أسماء وهوية اللاعبين الذين حضروا الحفل.



