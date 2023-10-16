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"مسافر عبر الزمن" يعرض ملعبيّ الإمارات وستامفورد بريدج فارغين في 2027

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&quot;مسافر عبر الزمن&quot; يعرض ملعبيّ الإمارات وستامفورد بريدج فارغين في 2027
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كرة القدم

2023-10-16 | 02:59
"مسافر عبر الزمن" يعرض ملعبيّ الإمارات وستامفورد بريدج فارغين في 2027

مسافر عبر الزمن في العام 2027

"Time traveller in 2027" أو "مسافر عبر الزمن في العام 2027"، هو حساب شهير يديره شخص يُدعى خافيير، وقد قام بزيارة ملعب الإمارات في أرسنال وستامفورد بريدج في تشيلسي لإثبات أنه "وحيد في عام 2027".
وأراد الرجل إثبات فكرة أنه سيكون "وحيد في العالم" في العام 2027، من خلال تقديم دليل مفترض، من خلال زيارة ملاعب كرة القدم الفارغة في أرسنال وتشيلسي.
وانتشر خافيير لأول مرة في العام 2021، مدعيا أنه تم نقله الى ست سنوات من المستقبل، حيث كان على ما يبدو الشخص الوحيد المتبقي في العالم، فشارك مقاطع فيديو لنفسه، وهو يتجول في أماكن مختلفة عادة ما تكون مزدحمة بالسياح، مثل الكولوسيوم في العاصمة الايطالية روما.
في أحد المقاطع شوهد الرجل وهو يقف خارج استاد الإمارات بمفرده، بجانب لوحة جدارية للاعبي كرة القدم، كما شوهد وهو يسير في غرف تغيير الملابس حيث كانت القمصان معلقة على الحائط، دون أي شخص آخر بالداخل.
كما نشر الرجل مقطعا له وهو يتجول خارج ستامفورد بريدج قبل أن يدخل ويمشي أمام مكتب استقبال، لكن لم يكن هناك موظف في الموقع.
 

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رياضة

كرة القدم

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مسافر عبر الزمن في العام 2027

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