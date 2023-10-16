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هذه هي تفاصيل التسوية التي ستُخرج داني ألفيس من السجن

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هذه هي تفاصيل التسوية التي ستُخرج داني ألفيس من السجن
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كرة القدم

2023-10-16 | 03:02
هذه هي تفاصيل التسوية التي ستُخرج داني ألفيس من السجن

تم سجن مدافع برشلونة وإشبيلية السابق خلال الأشهر التسعة الماضية

تم سجن مدافع برشلونة وإشبيلية السابق داني ألفيس خلال الأشهر التسعة الماضية بعد اتهامه بالاغتصاب في حادثة مزعومة في برشلونة في نهاية كانون الاول - ديسمبر.
ومنذ ذلك الحين، تقلبت الامور بالنجم البرازيلي، ولم تسر المحاكمة على هواه، وفشل فريق دفاعه في اخراجه من السجن، خوفاً من هربه الى البرازيل.
أكد ألفيس طوال الوقت أنه غير مذنب، لكن يبدو وصل الان الى طريق اللاعودة، واجمعت وسائل اعلام اسبانية انه على وشك الاعتراف بالذنب، من ضمن تسوية اعدّها فريق دفاعه الجديد، بقيادة كريستوبال مارتيل، المتخصص في قضايا الاعتداء الجنسي.
وذكرت التقارير أن الاتفاق سيكون مع الضحية المزعومة، ويتضمن حصولها على مبلغ مالي وتنازلها عن القضية، على ان يلي ذلك اعتراف داني بالذنب، وحصوله على عقوبة مخففة عن تلك التي كان سيواجهها إذا ثبتت إدانته، وهي تتراوح بين 8 و 10 سنوات.

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كرة القدم

برشلونة

إشبيلية

داني ألفيس

كريستوبال مارتيل

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