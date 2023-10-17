مقتل مشجعين في بروكسل يُلغي مواجهة بلجيكا والسويد

تم إلغاء المباراة في تصفيات بطولة أمم أوروبا

تم إلغاء المباراة في تصفيات بطولة أمم أوروبا بين منتخب بلجيكا وضيفه منتخب السويد، بعد أن قرر اللاعبون عدم الدخول الى الملعب في الشوط الثاني، عقب تقارير عن إطلاق نار في بروكسل، أدى إلى مقتل اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين.

وانتهى الشوط الاول من اللقاء الى التعادل (1-1)، علماً أن نتيجة اللقاء ضمن المجموعة السادسة غير ذات أهمية، اذ سبق لبلجيكا التأهل في الصدارة برصيد 17 نقطة من سبع مباريات.

كما تأهل منتخب النمسا (16 نقطة من 7 مباريات) بعد فوزه ليلة امس الاثنين على مضيفه منتخب اذربيجان (1-0)، ولم يتأهل منتخب السويد التي اكتفت بجمع سبع نقاط من ست مباريات.



