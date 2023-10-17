صورة - الفرنسيون يتجاهلون غزّة ويثورون على الجزائري يوسف عطال

قرر المدعي العام الفرنسي فتح تحقيق بتهمة "الدفاع عن الإرهاب"

قرر المدعي العام الفرنسي في مدينة نيس، فتح تحقيق بتهمة "الدفاع عن الإرهاب"، ضد لاعب نيس ومنتخب الجزائر يوسف عطال، بسبب منشور له داعم لفلسطين.

وقام ظهير أيمن نيس بحذف المنشور معتذراً عبر انستغرام "أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك .. أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أدعم جميع الضحايا".



وقال المدعي العام إن التحقيق فتح بتهمة "الدفاع عن الإرهاب والتحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معين"، وأوضح أنه أبلغ من قبل المحافظ أوغ موتو، ورئيس بلدية نيس كريستيان إستروزي "بالوقائع التي يحتمل أن تنسب (إلى عطال)".

واعتبرت اوساط محلية، بينها لرئيس بلدية نيس وللمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، أن مقطع الفيديو الذي نشره عطال على إنستغرام معادٍ للسامية ويدعو إلى العنف.

وتجاهل الجميع ما يجري في غزة، وأدان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو "دعوات العنف التي أطلقها اللاعب"، وقال "إنها تتعارض مع أخلاقيات رياضتنا والقيم التي تدافع عنها كرة القدم بلا كلل"، وطلب من لجنة الاخلاقيات في الاتحاد النظر في القضية. وقال المدعي العام إن التحقيق فتح بتهمة "الدفاع عن الإرهاب والتحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معين"، وأوضح أنه أبلغ من قبل المحافظ أوغ موتو، ورئيس بلدية نيس كريستيان إستروزي "بالوقائع التي يحتمل أن تنسب (إلى عطال)".واعتبرت اوساط محلية، بينها لرئيس بلدية نيس وللمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، أن مقطع الفيديو الذي نشره عطال على إنستغرام معادٍ للسامية ويدعو إلى العنف.وتجاهل الجميع ما يجري في غزة، وأدان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو "دعوات العنف التي أطلقها اللاعب"، وقال "إنها تتعارض مع أخلاقيات رياضتنا والقيم التي تدافع عنها كرة القدم بلا كلل"، وطلب من لجنة الاخلاقيات في الاتحاد النظر في القضية.