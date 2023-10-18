الصراع بين مدريد وبرشلونة يشتعل حول نهائي مونديال 2030

حصل نادي برشلونة على تصريح البناء من مجلس المدينة

قبل أسبوع من الجمعية العمومية للأعضاء، حصل نادي برشلونة على تصريح البناء من مجلس المدينة، الذي يسمح بالبدء في إعادة بناء كامب نو.

يمتلك برشلونة مبلغ 1500 مليون يورو للقيام بالعمل، ولديه أخيراً الإذن بوضع الأسس للمشروع الجديد، الذي سيكون في العام 2026 ملعب من فئة الخمس نجوم، فيما يُقرأ بدهشة أنه سيتم استبعاده من المباريات الكبيرة لكأس العالم 2030 التي منحها الفيفا بالشراكة الى إسبانيا والبرتغال والمغرب.

ومن دون خبر رسمي حتى الآن، يبدو أنه تم اقرار المباراة النهائية لمونديال 2030 في سانتياغو برنابيو في مدريد، ومباراتي نصف النهائي في عاصمتي العرض المشترك، لشبونة والرباط.

واعتبرت "موندو ديبورتيفو" أن القرار فيما لو صحّ، فهو محكوم بالمعايير السياسية والتوازنات الدبلوماسية والمركزية المتطرفة، وأنه وفق معايير كرة القدم والهندسة المعمارية والقدرات، لا ينبغي استبعاد كامب نو من الأحداث الكبرى.



