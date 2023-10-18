ميسي يتصدر قائمة الرياضيين الأكثر تسويقاً في العالم

على الرغم من رحيله عن أوروبا وانتقاله الى إنتر ميامي الأميركي، لم يتأثر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فتصدر قائمة الرياضيين الأكثر تسويقاً في العالم، وفق الدراسة التي أجراها موقع (Sports Pro Media).وجاء في الدراسة أن ميسي تصدر قائمة أفضل 50 رياضي في العالم من الوجهة التسويقية للمرة الثانية، متفوقاً على كل نجوم الرياضة، بمن فيهم غريمه التقليدي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، الذي تراجع إلى المركز 27.وأظهرت الدراسة حلول نجم الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين ليبرون جيمس ثانياً، وتواجد 4 نجوم كرة قدم في المراكز العشرة الأولى، هم ميغان رابيو وأليكس مورغان من الكرة النسائية، والفرنسي كيليان مبابي الذي انتقل من المركز العاشر إلى التاسع، فيما احتل الإنجليزي هاري كين المركز 22.وجاء ترتيب العشرة الاوائل، بحلول ليونيل ميسي أولاً، ليبرون جيمس ثانياً، أليكس مورغان ثالثة، يانيس أنتيتوكونمبو رابعاً، ميغان رابينو خامسة، ميكايلا شيفرين سادسة، لويس هاميلتون سابعاً، سيمون بايلز ثامنة، كيليان مبابي تاسعاً وماكس فيرستابين عاشراً.