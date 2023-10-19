الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يطالب بوقفة مع غزّة

توجه الاتحاد العربي للثقافة الرياضية بنداء عاجل

توجه الاتحاد العربي للثقافة الرياضية بنداء عاجل يتضمن كلمات من قلوب تنزف دما، بسبب ما يعيشه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من هجمة وحشية لا تقيم وزنا لأبسط مبادئ الانسانية ولا تحترم القانون الدولي، ولا تعير العالم المعترض عليها اي اهتمام.

وندائنا بكلمات واضحة المعاني محددة الهدف، نوجهه الي كل شعوب العالم ومؤسساته الاممية والرياضية الدولية والاقليمية والقارية، للوقوف وقفة إنسانية قوية وحاسمة والتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الجرائم البشعة التي يتعرض لها اهالي قطاع غزة.

ويضع الاتحاد الجميع أمام مسئولياتهم بما يتسق مع ما تدعو إليه الرياضة من قيم السلام والأخلاق والتواصل الإنساني واحترام قيمة البشر والحق في الحياة.

ويؤكد الاتحاد العربي للثقافة الرياضية من خلال أعضاءه في كل ارجاء الوطن العربي والاعضاء في الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية، أن المجازر التي يتعرض لها شعب فلسطين بأطفاله ونسائه وشيوخه والتي وصلت الى حد استهداف المرضى في المستشفيات، وآخرها قصف مستشفى المعمداني الأهلي، وهو ما يؤكد اصرار الادارة الإسرائيلية على الاستمرار في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بعدما اعتمدت اسلوب العقاب الجماعي.

ويطالب الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، كل الهيئات الرياضية في الدول العربية وفي كافة أرجاء العالم ان تضطلع بمسؤوليتها الاخلاقية والانسانية وتقوم بدورها في إظهار بشاعة الجرائم التي ترتكب ضد المواطنين الفلسطينيين الامنين، والتأكيد على ان الصمت تجاهها اغتيال لكل القيم الرياضية التي تمثل رسالة سلام وتعاون بين الشعوب وفقاً لما تأسست عليه الألعاب الأولمبية وما يتبناه الميثاق الأولمبي.

أن الاتحاد العربي للثقافة الرياضية بعد اجتماعه يحمل الكيان المحتل مسئولية المجازر التي تمت في غزة والتي فاقت كل انتهاكات الارهابيين في كل العصور الماضية، ويتمتى على الرياضيين العرب الا يشاركوا في اية بطولة دولية يشارك فيها إسرائيليين حتى يعلموا أن ما ترتكبه حكومتهم من جرائم يجعلهم منبوذين في العالم لان دولتهم تتغذى على دماء الابرياء وهذا ما لا يستقيم مع قيم الرياضة التي يجب أن يعمل كل رياضي في العالم على اعلاءها ولن تعلو في وجود هذه الجرائم.











