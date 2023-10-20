"أجمل لاعبة كرة قدم في العالم" تستفزّ متابعيها من باريس

حازت "أجمل لاعبة كرة قدم في العالم" على تصفيق متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرها سلسلة من اللقطات من اجازتها في باريس.واكتسبت آنا ماريا ماركوفيتش، البالغة من العمر 23 عاماً، وهي مهاجمة في نادي جراسهوبر والمنتخب الكرواتي، شهرة خارج الملعب بفضل تحميلاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتفاعل المعجبون مع عروضها.لم تعد ماركوفيتش للعب بعد تعرضها لإصابة قاسية في الرباط الصليبي الأمامي، وخضوعها لإعادة التأهيل في وقت سابق من هذا العام، وقالت في مقابلة مع 20 Minuten "أحب المقالات التي تصفني بأجمل لاعبة كرة قدم، لأنها تجعلني سعيدة لسماع أنني جميلة، ولكن المقالات التي تصفني بأنني الأكثر إثارة تزعجني".