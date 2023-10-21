فيديو - لاعبو الاهلي المصري تضامنوا مع غزّة بشارة النصر

رضا سليم يحرز الهدف الأول للأهلي🦅 في شباك سيمبا.. واحتفال خاص من اللاعبين دعما لفلسطين❤️ pic.twitter.com/5T3gKv4s85 — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 20, 2023 🚨🚨 لاعبو سلة الأهلي يوجهون رسالة الى العالم من خلال هذه اللافتة 👇

“في فلسطين أطفال يقاومون كالرجال. اكسروا الصمت اوقفوا الإحتلال" 🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/Q6Gg1enX0u — Egypt Sports Network (@ESNEgypt_) October 20, 2023

على طريقتهم، وتضامناً مع فلسطين وغزة، برفع شارة النصر بأيديهم، تجمّع لاعبو الاهلي المصري، بعدما سجّل المغربي رضا سليم، هدف فريقه الأول في شباك مضيفه سيمبا التنزاني، مساء أمس الجمعة.جاء ذلك، في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي، المستحدثة هذا الموسم، حيث حرص لاعبو النادي الأهلي على الاحتفال بالهدف رافعين برفع شارة النصر تضامناً مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة.وانتهت مباراة الذهاب الى التعادل الإيجابي (2-2)، وهي نتيجة طيبة للاهلي الذي يستضيف سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في القاهرة إياباً لتحديد المتأهل الى الدور نصف النهائي.وكان لاعبو الاهلي لكرة السلّة حملوا في وقت سابق لافتة كُتب عليها "في فلسطين أطفال يقاومون كالرجال" وأخرى "اكسروا الصمت أوقفوا الاحتلال".