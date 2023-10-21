فيديو - ابو تريكه يتضامن مع فلسطين بتلاوة من القرآن الكريم

ابو تريكه: صبراً اخواننا في فلسطين فإن الله ناصركم

أعاد اللاعب الدولي المصري السابق محمد ابو تريكه، المحلل في شبكة قنوات "بي إن سبورتس" نشر تغريدة عبر منصة "إكس" للتضامن مع غزّة وفلسطين، جاء فيها "صبراً اخواننا في فلسطين فإن الله ناصركم وعد الله لا يخلف".

وأرفقت العبارة بفيديو جزء من سورة الإسراء من القرآن الكريم "وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْداً مَّفْعُولاً، ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً، إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْا تَتْبِيراً".

وكان أبو تريكة نشر قبل أيام "إبادة جديدةارتكبها الكيان الصهيونى فى غزة سيتجاهلها العالم المنافق. اللهم إنّا نبرأ من حولنا وقوّتنا وتدبيرنا إلى حولك وقوّتك وتدبيرك لا إله الا انت لا يعجزك شيء وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا لا نملك لأهلنا في فلسطين إلا الدعاء اللهم احفظهم بحفظك وانصرهم واخذل كل من خذلهم".