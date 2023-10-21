فيديو - ماكجريجور يخضع لاختبار المخدرات ويقدّم هدية غريبة

قدّم هدية للعملاء في نهاية اختباره الأول

خضع المقاتل المثير للجدل، كونور ماكجريجور، لاختبار المخدرات لأول مرة منذ عامين، حيث عاد الى مجموعة اختبار USADA، لكنه قدّم هدية للعملاء في نهاية اختباره الأول، زجاجتين من الخمور.

وفي منشور على منصة "إكس"، أشار المقاتل الأيرلندي إلى أنه قد تم اختباره مرتين منفصلتين، وفي غضون ساعة عن بعضهما البعض، حيث تم أخد ثلاث عينات من الدم والبول.

وادعى النجم أيضاً أن العملاء دخلوا يخته، فرحب بهم وقدّم لهم زجاجات بيرة وويسكي لهم وقال لهم أنّ "الحياة جميلة".

ويأتي ذلك كجزء من عودته إلى المثمّن بعد عامين من الإصابة، وقد جمع الفيديو وتعليق ماكجريجور 11200 إعجاباً و331 تعليقاً وأعيد نشره 411 مرة.