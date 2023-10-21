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من سيُحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز؟ .. إليكم الجواب

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من سيُحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز؟ .. إليكم الجواب
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كرة القدم

2023-10-21 | 04:59
من سيُحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز؟ .. إليكم الجواب

أعطت ثماني مباريات حجماً من البيانات سمح بالتنبؤ بالترتيب النهائي

أعطت ثماني مباريات، حجماً من البيانات والأرقام، سمحت بالتنبؤ بالترتيب النهائي المرتقب للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن تلقت فرص مانشستر سيتي في الفوز باللقب الرابع على التوالي ضربة تلت هزيمتين أمام وولفرهامبتون وأرسنال.
وفي "التحليل المحدّث" الذي أجراه كمبيوتر عملاق من Opta للاحصاء، والذي يستخدم 10,000 محاكاة للمباربات للتنبؤ بالترتيب النهائي، تراجعت فرص السيتي في الدفاع عن لقبه بنسبة 20 في المئة تقريباً، بعد أن منحه نسبة 90.2 في المئة قبل الموسم.
واحتل فريق بيب جوارديولا المركز الثالث، ولديه الآن فرصة بنسبة 73.4 في المائة للفوز باللقب، وأكبر المستفيدين من ذلك هم أرسنال وليفربول، اللذان شهدا زيادة فرصهما بنسبة 7.3 و 8.7 في المئة على التوالي.
ولم يهزم أرسنال حتى الآن هذا الموسم، وحقق فوزاً صعباً (1-0) على السيتي قبل فترة التوقف الدولي، كما ارتفعت أمال توتنهام من المركز الثامن إلى المراكز الأربعة الأولى، وباتت لديه فرصة بنسبة 24.6 في المائة لاحتلال المركز الرابع، متقدماً على نيوكاسل وأستون فيلا. 
ويشعر مشجعو مان يونايتد وتشيلسي بالإحباط برؤية فرقهم تستعد لإنهاء الموسم في المركزين 9 و10، إذ حصل يونايتد على فرصة بنسبة 3.4 في المائة لإنهاء الموسم في أي من المراكز الأربعة الأولى، أمّا احتمالات تشيلسي فهي أقل بنسبة 0.6 في المئة. 
 
من سيُحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز؟ .. إليكم الجواب

رياضة

كرة القدم

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي

وولفرهامبتون

أرسنال

بيب جوارديولا

ليفربول

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