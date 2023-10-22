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صورة - الأردني التعمري يتضامن مع فلسطين ويتجاهل التهديدات

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صورة - الأردني التعمري يتضامن مع فلسطين ويتجاهل التهديدات
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كرة القدم

2023-10-22 | 03:09
صورة - الأردني التعمري يتضامن مع فلسطين ويتجاهل التهديدات

على الرغم من أن ذلك قد يشكل خطرا على مستقبله

على الرغم من أن ذلك قد يشكل خطرا على مستقبله مع ناديه مونبلييه الفرنسي، نشر النجم الأردني موسى التعمري، مجدداً عبر انستغرام، متضامناً مع فلسطين.
فقد أعاد التعمري نشر تدوينة للهلال الأحمر الفلسطيني عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام"، جاء فيها "مناشدة عاجلة إلى المجتمع الدولي .. تلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قبل قليل تهديدا من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس والمطالبة بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتباره مكانا آمنا فضلا عن الطواقم الطبية .. نطالب العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني".
ونشر التعمري صورة وهو يلف الكوفيّة الفلسطينية حول رقبته متجاهلاً التهديدات من السلطات الفرنسية وأنديتها بالتعامل قانونياً مع كل تعاطف ودعم لفلسطين، وهو ما حصل مع اللاعب الجزائري يوسف عطال الذي قرر نادي نيس فسخ عقده وتعرّض لتحقيقات واسعة.
 
صورة - الأردني التعمري يتضامن مع فلسطين ويتجاهل التهديدات

رياضة

كرة القدم

مونبلييه

موسى التعمري

الهلال الأحمر الفلسطيني

يوسف عطال

نيس

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