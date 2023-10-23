الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فيديو - "أطفال برشلونة" يكتبون التاريخ في الليغا الاسبانية !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - &quot;أطفال برشلونة&quot; يكتبون التاريخ في الليغا الاسبانية !!
A-
A+

كرة القدم

2023-10-23 | 00:06
فيديو - "أطفال برشلونة" يكتبون التاريخ في الليغا الاسبانية !!

استمتع مارك جويو بأول ظهور خيالي مع برشلونة

استمتع مارك جويو، بأول ظهور خيالي مع برشلونة يوم امس الأحد، بعد نزوله من مقاعد البدلاء في وقت متأخر ضد أتلتيك بيلباو. 
وشارك المهاجم بدلاً من فيرمين لوبيز مع تبقي ما يزيد قليلا عن 10 دقائق، فكسر الجمود في مشاركته الأولى، إذ قام بلمستين، ثم سدد الكرة في شباك الحارس أوناي سيمون بلمسته الثالثة فقط .. لقد مضى على تواجده على أرض الملعب 30 ثانية فقط.!!
كانت لحظة لا تصدق بالنسبة لجويو وبرشلونة الذي كان يكافح لإيجاد طريقة لتجاوز فريق أتلتيك بلباو العنيد في مونتجويك، وكانت تسديدة اللاعب هي الأولى له على الإطلاق مع الفريق الأول.! 
وهنا بعض المعلومات عن اللاعب الشاب الذي سجّل في الدقيقة الأولى في أوّل مشاركة، ومن التسديدة الأولى:
وُلد مارك جويو في 4 كانون الثاني - يناير من العام 2006 في سانت سيلوني في إقليم كاتالونيا، ليبدأ مسيرته في الملاعب عام 2010، وهو في السادسة من عمره فقط، مع النادي المحلي في مسقط رأسه، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية لا ماسيا مع انطلاق موسم 2013-2014، ويتم تصعيده للفريق الأول للمرة الأولى في حزيران - يونيو 2023، وهو يلعب في مركز المهاجم الصريح.
تألّق الشاب مع رديف برشلونة، كما مع منتخب إسبانيا تحت 17 عاماً، إذ كان هداف اليورو لهذه الفئة، والتي أقيمت العام الماضي، حيث نجح بتسجيل ثمانية أهداف في 12 مباراة مع المنتخب.
وشارك جويو في الفترة التحضيرية مع برشلونة حين لعب ضد فيسيل كوبي ودياً وشارك بديلًا للبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الشوط الثاني.
أما أول استدعاء رسمي للفريق الأول فكان ضد غرناطة في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، ولكنّه لم يشارك في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وانتظر حتى يوم 22 تشرين الأول - أكتوبر كي يسطّر اسمه بحروف من ذهب في كتاب تاريخ برشلونة.
 
فيديو - "أطفال برشلونة" يكتبون التاريخ في الليغا الاسبانية !!

رياضة

كرة القدم

مارك جويو

برشلونة

أتلتيك بيلباو

فيرمين لوبيز

أوناي سيمون

لا ماسيا

منتخب إسبانيا

روبرت ليفاندوفسكي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو وصور - عرسٌ فلسطيني في مباراة تونسيّة
باير ليفركوزن يُحلّق وهذا هو بطل الإنجازات

اقرأ ايضا في كرة القدم

إليكم أساليب تشافي هيرنانديز في انتقاء اللاعبين والتعاقد معهم
00:18

إليكم أساليب تشافي هيرنانديز في انتقاء اللاعبين والتعاقد معهم

لعب المدير السابق ماتيو أليماني دوراً كبيراً في هذه النجاحات

00:18

إليكم أساليب تشافي هيرنانديز في انتقاء اللاعبين والتعاقد معهم

لعب المدير السابق ماتيو أليماني دوراً كبيراً في هذه النجاحات

نجم أرسنال الذي تحوّل الى مُهرّج !!
00:16

نجم أرسنال الذي تحوّل الى مُهرّج !!

تولى نجم أرسنال السابق بعد اعتزاله كرة القدم وظيفة جديدة غريبة

00:16

نجم أرسنال الذي تحوّل الى مُهرّج !!

تولى نجم أرسنال السابق بعد اعتزاله كرة القدم وظيفة جديدة غريبة

فيديو - هدف من 58 متراً في الدوري الفرنسي
00:12

فيديو - هدف من 58 متراً في الدوري الفرنسي

في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي

00:12

فيديو - هدف من 58 متراً في الدوري الفرنسي

في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023