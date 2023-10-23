فيديو - "أطفال برشلونة" يكتبون التاريخ في الليغا الاسبانية !!

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استمتع مارك جويو بأول ظهور خيالي مع برشلونة

استمتع مارك جويو، بأول ظهور خيالي مع برشلونة يوم امس الأحد، بعد نزوله من مقاعد البدلاء في وقت متأخر ضد أتلتيك بيلباو.

وشارك المهاجم بدلاً من فيرمين لوبيز مع تبقي ما يزيد قليلا عن 10 دقائق، فكسر الجمود في مشاركته الأولى، إذ قام بلمستين، ثم سدد الكرة في شباك الحارس أوناي سيمون بلمسته الثالثة فقط .. لقد مضى على تواجده على أرض الملعب 30 ثانية فقط.!!

كانت لحظة لا تصدق بالنسبة لجويو وبرشلونة الذي كان يكافح لإيجاد طريقة لتجاوز فريق أتلتيك بلباو العنيد في مونتجويك، وكانت تسديدة اللاعب هي الأولى له على الإطلاق مع الفريق الأول.!

وهنا بعض المعلومات عن اللاعب الشاب الذي سجّل في الدقيقة الأولى في أوّل مشاركة، ومن التسديدة الأولى:

وُلد مارك جويو في 4 كانون الثاني - يناير من العام 2006 في سانت سيلوني في إقليم كاتالونيا، ليبدأ مسيرته في الملاعب عام 2010، وهو في السادسة من عمره فقط، مع النادي المحلي في مسقط رأسه، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية لا ماسيا مع انطلاق موسم 2013-2014، ويتم تصعيده للفريق الأول للمرة الأولى في حزيران - يونيو 2023، وهو يلعب في مركز المهاجم الصريح.

تألّق الشاب مع رديف برشلونة، كما مع منتخب إسبانيا تحت 17 عاماً، إذ كان هداف اليورو لهذه الفئة، والتي أقيمت العام الماضي، حيث نجح بتسجيل ثمانية أهداف في 12 مباراة مع المنتخب.

وشارك جويو في الفترة التحضيرية مع برشلونة حين لعب ضد فيسيل كوبي ودياً وشارك بديلًا للبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الشوط الثاني.

أما أول استدعاء رسمي للفريق الأول فكان ضد غرناطة في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، ولكنّه لم يشارك في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وانتظر حتى يوم 22 تشرين الأول - أكتوبر كي يسطّر اسمه بحروف من ذهب في كتاب تاريخ برشلونة.