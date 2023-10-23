فيديو - هدف من 58 متراً في الدوري الفرنسي

سجل السنغالي لامين كامارا هدفاً رائعاً خلال خسارة فريقه ميتز (1-2) أمام مضيفه موناكو أمس الأحد في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.وجاء الهدف في الدقيقة الرابعة، اثر تسديدة قوية من مسافة 58 متراً، حين استغل كامارا تقدّم حارس مرمى موناكو، لكن فريقه لم يحافظ على النتيجة، حيث تلقت شباكه هدفين للروسي ألكسندر غولوفين.هذا الانتصار هو الثالث تواليا لموناكو بعد فوزين على مارسيليا (3-2) ورينس (3-1)، وبها استعاد صدارة الدوري برصيد 20 نقطة، متقدما بفرق نقطة عن نيس الفائز على مارسيليا (1-0)، ونقطتين عن باريس سان جيرمان الفائز على ستراسبورغ (3-0).