إليكم أساليب تشافي هيرنانديز في انتقاء اللاعبين والتعاقد معهم

لعب المدير السابق ماتيو أليماني دوراً كبيراً في هذه النجاحات

من المفيد القول إنه منذ تولي تشافي هيرنانديز منصب المدير الفني للفريق الأول للنادي، كانت سياسة برشلونة في التعاقدات جيدة إلى حد ما، وقد لعب المدير السابق ماتيو أليماني دوراً كبيراً في هذه النجاحات، لكن تشافي لعب دوره أيضاً.

وفصّلت صحيفة سبورت المنهجيات التي يستخدمها تشافي عند تحديد اللاعبين الذين يريد التعاقد معهم لفريقه برشلونة، فهو يستخدم تقارير النادي الخاصة، لكنه يحب بناء تقاريره الخاصة باستخدام عدد من الأساليب المختلفة، التي تشمل التأثير الذي ستحدثه أي تعاقدات محتملة على غرفة الملابس.

وذكرت الصحيفة ان تشافي يحلل عادة القدرات التقنية والبدنية والتكتيكية للاعب، من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو والمباريات الحية والمراقبة المستمرة أو البيانات التي تقدمها المنصات المختلفة.

كما ويعتمد تشافي في كثير من الأحيان على لاعبيه للحصول على نظرة ثاقبة للتعاقدات المحتملة، كما كان الحال في كانون الثاني - يناير، عندما تم ثنيه عن متابعة صفقات بنيامين بافارد وآرثر ميلو من قبل عثمان ديمبيلي وسيرجيو بوسكيتس على التوالي.

ومن الواضح إن هذه الأساليب كانت ناجحة للغاية بالنسبة لتشافي حتى الآن، ويأمل برشلونة أن يستمر ذلك في المستقبل.













