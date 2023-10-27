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فيديو - مزّقوا لافتته فحقق ديابي وأستون فيلا حلمه

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فيديو - مزّقوا لافتته فحقق ديابي وأستون فيلا حلمه
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كرة القدم

2023-10-27 | 03:33
فيديو - مزّقوا لافتته فحقق ديابي وأستون فيلا حلمه

انهمرت دموع مشجع صغير عندما مزق أحد الأشخاص لافتته

انهمرت دموع مشجع صغير لأستون فيلا عندما مزق أحد الأشخاص لافتته التي طلب عبرها قميص بطله، لكن الأمر عاد وانتهى بطريقة مثالية.
وواصل أستون فيلا مغامرته الأوروبية مساء الخميس بفوزه على ألكمار الهولندي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لدوري المؤتمر الأوروبي.
وكان المشجع قد سافر لرؤية فيلا على أمل الحصول على قميص موسى ديابي، وحرص على الكتابة باللغة الفرنسية - لغة ديابي الأم - لكن شخصاً قام بتمزيق اللافتة ورماها في سلة المهملات، فانهمرت دموع الصغير. 
بعد ذلك، تسربت أخبار الحادث إلى معسكر فيلا، فتمكن الصبي من مقابلة بطله بعد صافرة النهاية، إذ دعا ديابي المشجع إلى أرض الملعب، والتقط صورة معه وأهداه القميص.
 
 
فيديو - مزّقوا لافتته فحقق ديابي وأستون فيلا حلمه

رياضة

كرة القدم

أستون فيلا

ألكمار

دوري المؤتمر الأوروبي

موسى ديابي

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