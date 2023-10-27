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"بعض جمهور السيتي" يتنمر على الراحل السير بوبي تشارلتون

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&quot;بعض جمهور السيتي&quot; يتنمر على الراحل السير بوبي تشارلتون
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كرة القدم

2023-10-27 | 03:39
"بعض جمهور السيتي" يتنمر على الراحل السير بوبي تشارلتون

أعلن نادي مانشستر سيتي الانجليزي عن فرض عقوبات صارمة

أعلن نادي مانشستر سيتي الانجليزي عن فرض عقوبات صارمة على أفراد من جمهوره قاموا بالسخرية من وفاة أسطورة الغريم التقليدي مانشستر يونايتد، السير بوبي تشارلتون، الذي توفي يوم السبت الماضي عن 86 عاماً.
وبعد أن انتشرت مقاطع فيديو لبعض جماهير السيتي تتضمن هتافات مسيئة لتشارلتون في المباراة امام برايتون ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، أصدر السيتي بياناً أعلن فيه عن حرمان المتورطين من حضور مباريات الفريق على ملعب الاتحاد وخارجه.
كما قرر نادي مانشستر سيتي الوقوف دقيقة حداد على روح السير بوبي تشارلتون قبيل الديربي المرتقب أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل.

"بعض جمهور السيتي" يتنمر على الراحل السير بوبي تشارلتون

رياضة

كرة القدم

مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد

السير بوبي تشارلتون

برايتون

الدوري الإنجليزي الممتاز

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