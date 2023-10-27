برشلونة تشافي يواجه معاناة كارثية قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

يواجه تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، مشاكل كبيرة مع كثرة الإصابات، فيما يستعد فريقه لاستضافة غريمه ريال مدريد في "الكلاسيكو" في الدوري الإسباني يوم السبت.وكان تشافي قد اضطر لاستدعاء ثمانية لاعبين من أكاديمية لاماسيا، لمباراته في دوري أبطال أوروبا أمام شاختار دونيتسك يوم الأربعاء، والتي انتهت بفوز النادي الإسباني بهدفين لهدف، بسبب إصابة ثمانية لاعبين أساسيين، من بينهم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.وعلى الرغم من التقارير السابقة التي تشير إلى أن هداف الدوري الإسباني العام الماضي ولاعب خط الوسط فرينكي دي يونج سيعودان قبل الموعد المحدد لتعافيهما، إلا أنهما لا يزالان في سباق مع الزمن ليكونا لائقين للكلاسيكو.وتم تأكيد استبعاد المدافع جول كوندي ولاعبي خط الوسط بيدري وسيرجي روبرتو بالفعل عن مباراة يوم السبت، ويأمل النادي أن يكون الجناح رافينها جاهزًا للمباراة، التي يتوقع برشلونة أن يبيع كل بطاقاتها، لأوّل مرّة له هذا الموسم، حيث يلعب في استاد مونتجويك الأولمبي بينما يخضع كامب نو للتجديدات.وعانى برشلونة من إصابة أخرى ضد شاختار، حيث غادر المهاجم جواو فيليكس المباراة، فيما بدا وكأنه إصابة في الفخذ في الشوط الثاني، لكن المهاجم البرتغالي قال لاحقاً على وسائل التواصل الاجتماعي إنه بخير.أما في ريال مدريد المتصدر، فيغيب حارس المرمى تيبو كورتوا والمدافع إيدر ميليتاو عن الموسم بسبب تمزق في الأربطة، ولم يتعافَ اللاعب الجديد أردا جيلر.وأجبر الإنجليزي جود بيلينجهام، هدّاف الفريق هذا الموسم برصيد 11 هدفا في 12 مباراة في جميع المسابقات منذ انضمامه في نهاية الموسم من بروسيا دورتموند، على الخروج من المباراة في دوري أبطال أوروبا ضد براغا يوم الثلاثاء بسبب شد في الفخذ، لكنه سيكون جاهزاً للمباراة.ويتصدر ريال ترتيب الليغا، متساوياً مع جيرونا، مفاجأة الموسم، برصيد 25 نقطة من 10 مباريات، ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 24 نقطة متقدماً بفرق نقطتين على أتلتيكو مدريد الذي لديه مباراة مؤجلة.