فضيحة لاعبي ريال مدريد الجنسية .. فتاة تروي قصتها

نشروا مقاطع فيديو لعلاقات جنسية مع فتاتين قاصرتين



في أيلول - سبتمبر الماضي، هزت فضيحة جنسية نادي ريال مدريد، حين تم القبض على أربعة لاعبين شباب، بينهم ثلاثة من كاستيا وواحد من "ريال مدريد C"، لنشرهم من خلال مجموعات على واتس اب، مقاطع فيديو لقيامهم بعلاقات جنسية مع فتاتين قاصرتين.

وحصلت الأحداث في "نادي الشاطئ" في لاس بالماس دي غران كاناريا خلال العطلة الصيفية، وكانت العلاقات دائما بالتراضي، ولكن المشكلة تمثلت في نشرها من دون اذن الفتيات المعنيات، ما دفع بوالدة احداهن والى تقديم شكوى.

الآن، قررت إحدى الشابات كسر صمتها، وكتبت رسالة وجهتها إلى برنامج تلفزيوني جاء فيها "ما الذي غير حياتي منذ حدوث هذا الكابوس بأكمله؟ لم أعد أريد أن أضحك، لقد توقفت عن الدراسة، وأصعب شيء هو رؤية والدتي تعاني بسبب ما أنا عليه".

وأضافت الفتاة "الشيء الوحيد الذي أطلبه هو أن تتحقق العدالة، فتطبيع هذا الوضع يجعل هؤلاء الناس يتمتعون بمزيد من القوة .. في حالتي، يتم حماية هؤلاء الناس لتكريس أنفسهم لما يفعلونه، وانا لا أريد المال، ولا أريد أي شيء، أريد فقط مساعدة الفتيات الأخريات اللواتي يمررن بنفس الشيء".

هذا الأسبوع، أضاف القاضي المسؤول عن القضية إلى الادعاء المتمثل بكشف الأسرار، جريمة استغلال المواد الإباحية.



