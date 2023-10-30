فيديو - رعب في هولندا .. سقط في الملعب مُذكّراً بحادثة إريكسن

لحظات من الخوف الشديد عاشها الدوري الهولندي

لحظات من الخوف الشديد عاشها الدوري الهولندي، وتحديداً في جولته العاشرة، في المباراة التي جمعت ألكمار مع ضيفه نيميغين.

ففي الدقائق الأخيرة من المباراة التي شهدت تقدّم الضيف نيميغين (2-1)، انهار الهولندي باس دوست، 34 عاما، في منتصف الملعب دون أن يصطدم بأي شخص، ما ذكّر بحادثة الدانماركي كريستيان اريكسن خلال يورو 2021.

تصرفت الخدمات الطبية بسرعة، وأفاد كلا الناديين أن لاعب كرة القدم واعٍ "بعد الإنعاش الوقائي، كان دوست واعيا مرة أخرى وتم إخراجه من الملعب، وتم إيقاف المباراة في الوقت الحالي"، وتمكن المشجعون من رؤية أن اللاعب مغادراً على حمّالة وذراعيه وإبهامه ممدودين كعلامة على أنه بخير.





