فيديو - قمّة الكويت تنتهي بالتعادل وإشكال كبير يخطف الأضواء

تردد أن الشيخ طلال الفهد تعرّض للاعتداء ما تسبب بالاشكال

انتهت قمة الجولة السادسة من الدوري الكويتي لكرة القدم الى هدف للقادسية المضيف بتوقيع محمد صالح صولة (22) ومثله للكويت سجله محمد جاسم مرهون (34)، لكن الاشكال الذي رافقها بين اداريي الناديين خطف الأضواء، حيث تردد أن الشيخ طلال الفهد تعرّض للاعتداء ما تسبب بالاشكال.

ويتصدر الكويت الدوري برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين متقدماً على العربي بفرق الاهداف فيما يحتل القادسية المركز الثالث برصيد 12 نقطة.