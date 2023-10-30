فيديو - كادت تفقد حياتها بنوبة قلبية لكنها تحدّت وحققت حلمها

كادت تفقد حياتها بعدما سقطت في الملعب وأمرها الأطباء بالتوقف عن اللعب

قبل ثلاثة أيام، لعبت مباراة الاولى على الإطلاق بقميص منتخب النرويج، في المباراة التي انتهت الى الخسارة (1-2) أمام منتخب فرنسا، ضمن دوري أمم أوروبا للسيدات في كرة القدم.

الى هنا، الخبر عاديّ، الا أن المختلف يتمثل في عدة أمور، أولها أن ميمي لوفوينيوس، تبلغ من العمر 29 عاماً، أي أنها متأخرة في انضمامها الى المنتخب الاول.

وثانيها، أن ميمي سويدية، وولدت في السويد، ومثلت فئات المنتخب السويدي العمرية، ولكنها لم تلعب للمنتخب الأول أبداً.

ثالثها أنها تعيش في النرويج منذ العام 2014، وقد نالت جنسيتها رسمياً ما أتاح لها تمثيلها، ورابعها وأهمها أنها كادت في العام 2009 تفقد حياتها، بعدما سقطت في الملعب وأمرها الأطباء بالتوقف عن لعب كرة القدم، الا انها واصلت مسيرتها.

ميمي لوفوينيوس، من مواليد 16 شباط - فبراير 1994، وهي أحرزت لقب بطولة أوروبا للسيدات تحت 19 سنة 2012 في تركيا مع منتخب السويد.



