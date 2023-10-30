فيديو - عنف واضطرابات قبيل مواجهة ريال بيتيس وأوساسونا

فوز ريال بيتيس على أوساسونا ضمن الجولة 11 من الدوري الاسباني

طغت الاضطرابات التي وقعت بالقرب من ملعب بينيتو بيامارين، على الفترة التي سبقت مواجهة انتهت الى فوز ريال بيتيس على أوساسونا (2-1) ضمن الجولة 11 من الدوري الاسباني.

ففي الصباح الباكر، واجه ألتراس نافاريس، المعروفون باسم إندار غوري، مجموعة مثيري الشغب في ريال بيتيس في معركة شوارع.

ويظهر شريط فيديو النزاع الذي ينطوي على مواجهات عنيفة، وتدخل الشرطة اللاحق لتفريق المشاغبين، بعد أن أصبح الوضع عنيفا مع هجمات على مشجع مزعوم لريال بيتيس.

من المهم أن نتذكر أن المجموعات الرئيسية للمتنازعين قد أدرجت مؤخرا في قائمة سوداء، ما يعني ضمنا رقابة إضافية وإجراءات احترازية من قبل الأندية.