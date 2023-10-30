السرّ القائم .. من هو لاعب كرة القدم ومغني الراب المُقنّع؟

مغني راب مقنّع يدعي أنه لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز

أعطى مغني راب مقنّع، يدعي أنه لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، تلميحاً كبيراً حول هويته الحقيقية.

وتسبب الفنان الموسيقي ديدي، في عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا العام، عندما أصدر أول فيديو موسيقي له بعنوان "Thrill".

وبعيدًا عن كونه موسيقي، ادعى مغني الراب أنه لاعب كرة قدم محترف، مستفيدا من الغموض المحيط بهويته، ما أدى به إلى حصوله على 2.3 مليون مشاهدة مذهلة على يوتيوب.

وأدّت لهجته اللندنية الطفيفة إلى طرح العديد من الأسماء المحتملة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك إيدي نكيتياه وريس نيلسون ونوني مادويكي وأليكس إيوبي وويلفريد زاها، ولكن النجم الذي يبلغ طوله حوالي 1.7 متراً مرر العديد من التلميحات التي يمكن أن تساعد في الكشف عن هويته الحقيقية.

ففي حديثه إلى سكاي نيوز، ادعى أن ملعب الاتحاد في مانشستر سيتي لديه أفضل غرف تغيير الملابس في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يضيف أن ملعب كينيلورث رود المتواضع في لوتون تاون هو الأسوأ، علماً أن أربع فرق فقط لعبت عليه هذا الموسم، هي وست هام وبيرنلي وولفرهامبتون وتوتنهام، ما يضيق قائمة اللاعبين المناسبين.

أما المرشح الأساسي، لاعب خط وسط كارديف سيتي شي أوجو، فهو لا يزال في المنافسة، وهو المعار حالياً الى كي في كورتريك في بلجيكا، ولعب في كينيلورث رود في وقت سابق من هذا العام.

وولد جناح ليفربول السابق، في واتفورد، ما قد يفسر اللكنة اللندنية التي يتكلم بها، كما أنّه أخبر سكاي، كيف أن أسطورة تشيلسي إيدن هازارد هو أفضل لاعب واجهه على الإطلاق.

وظهر أوجو لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول في العام 2016، قبل أن يغادر هازارد تشيلسي إلى ريال مدريد، حيث شارك في ثماني مباريات خلال موسم 2015/16.

وتكهن المعجبون أيضاً بأن الوشم الذي شوهد على معصم ديدي في الفيديو الموسيقي الخاص به يحمل تشابها مذهلا مع وشم أوجو، على الرغم من كل النظريات، إلا أن هوية مغني الراب الذي يرتدي قناعا مزينا بالورود لم يتم تأكيدها بعد.



