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فابريزيو رومانو متهم بـ"تدمير كرة القدم" وميسي هو السبب !!

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فابريزيو رومانو متهم بـ&quot;تدمير كرة القدم&quot; وميسي هو السبب !!
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كرة القدم

2023-10-31 | 02:24
فابريزيو رومانو متهم بـ"تدمير كرة القدم" وميسي هو السبب !!

اتهم بعض عشاق كرة القدم الصحفي الشهير بـ"تدمير كرة القدم"

اتهم بعض عشاق كرة القدم، الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، بـ"تدمير كرة القدم"، بعد أن نشر نتيجة الكرة الذهبية قبل إعلانها. 
فقبل الإعلان ليلة أمس الاثنين، كان الكثيرون يشكّون في أن ليونيل ميسي سيفوز بالكرة الذهبية الثامنة له عند عودته إلى باريس بعد مغادرته باريس سان جيرمان إلى إنتر ميامي في الصيف.
في المقابل، كان الصحفي الخبير في مجال الانتقالات، قد أكد فوز ميسي، فرأى أحد المشجعين ذلك بمثابة فرصة لانتقاد رومانو الذي اكتسب شهرة واسعة بسبب نشره معلومات عن كرة القدم، قبل أن تصدر بشكل رسميّ، وتكون صحيحة في أغلب الأحيان. 
ونشر أحد المتابعين على منصة "إكس" تغريدة جاء فيها " فابريزيو رومانو دمّر كرة القدم، أولاً قتل كل تلك الصفقات المفاجئة والّتي من شأنها أن تصدمنا جميعاً، والآن هو يكشف عن نتائج جوائز مثل الكرة الذّهبيّة قبل الإعلان عنها حتّى". 
ووافقه أحد المتابعين بالقول أنّ رومانو دمّر كرة القدم بالفعل، بينما أجاب آخر أنّ ذلك صحيح فعادة ما كان هناك إثارة حول موسم الانتقالات، لكنّ ذلك بات مفقوداً، في حين قال متابع ثالث أنّه يكره فابريزيو بقدر ما يكره تشيلسي ومانشستر سيتي.

فابريزيو رومانو متهم بـ"تدمير كرة القدم" وميسي هو السبب !!

رياضة

كرة القدم

فابريزيو رومانو

الكرة الذهبية

ليونيل ميسي

باريس سان جيرمان

إنتر ميامي

تشيلسي

مانشستر سيتي

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Aljadeed
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