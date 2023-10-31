الصحفي السيريلانكي الغريب الاطوار يتجاهل ميسي مجدداً

حصل ليونيل ميسي على الكرة الذهبية الثامنة مساء أمس الاثنين

حصل ليونيل ميسي على الكرة الذهبية الثامنة مساء أمس الاثنين، وكان بإمكانه الاعتماد على أصوات الكثير من الصحفيين، إلا أن حافظ ماريكار ليس واحداً منهم.

فمن المؤكد أنّ الصحفي السريلانكي يأخذ وجهة نظر مثيرة للاهتمام حول من يعتقد أنه أفضل لاعب في العالم، حيث قام في السنوات السابقة، باختيار ترينت ألكسندر أرنولد وليوناردو بونوتشي كأفضل لاعب على هذا الكوكب.

واكتسب الصحفي في دايلي نيوز الشهرة لأول مرة في العام 2017، عندما اختار أفضل خمسة لاعبين، وكانت خياراته هاري كين وإيدين هازارد وراداميل فالكاو وديفيد دي خيا والفائز بونوتشي، الذي توّج بلقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي العام 2018، اختار ماريكار النجم إيدين هازارد، الذي قاد بلجيكا إلى المركز الثالث في كأس العالم، كما اعتلى روبرتو فيرمينو وبول بوجبا منصة التتويج السريلانكية.

ومع ذلك، كان عام 2019، تحفة ماريكار، إذ كان ترينت ألكسندر أرنولد في نظره، الأفضل على الاطلاق، حيث ضمّ إلى لاعب ليفربول في المراكز الخمسة الأولى بيير إيمريك أوباميانج وأنطوان جريزمان وروبرت ليفاندوفسكي ومارك أندريه تير شتيجن.

وفي كل عام، تتم دعوة الصحفيين من أفضل 100 دولة في تصنيف الفيفا لاختيار أفضل خمسة لاعبين من بين 30 مرشحاً للكرة الذهبية، ويحصل اللاعب المصنف الأول على ست نقاط، والثاني على أربع نقاط، والثالث ثلاث نقاط، والرابع نقطتين، والخامس نقطة واحدة، ويتم تجميع النقاط لتحديد الفائز.



