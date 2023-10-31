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نجما اسبانيا لا يتحادثان ولا ينظران في عيون بعضهما !!

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نجما اسبانيا لا يتحادثان ولا ينظران في عيون بعضهما !!
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كرة القدم

2023-10-31 | 02:30
نجما اسبانيا لا يتحادثان ولا ينظران في عيون بعضهما !!

لا يزال اثنان من منتخب اسبانيا الفائز بكأس العالم على خلاف

لا يزال اثنان من منتخب اسبانيا الفائز بكأس العالم على خلاف، وهما في بدايات مسيرتهما التدريبية، حيث لا تزال التوترات بين ألفارو أربيلوا وفرناندو توريس عالية.
فكما ذكرت كادينا سير، كان لدى توريس شيء للاحتفال به بعد فوز شباب أتليتيكو مدريد على شباب ريال مدريد بلانكوس (2-1)، ما تركهم على بعد ثماني نقاط من منافسيهم في المدينة في القمة.
ومع ذلك، لم تتح الفرصة لتوريس للشماتة بأربيلوا، حيث رفض الاثنان النظر إلى بعضهما البعض طوال المباراة.
في الشوط الأول، غادر أربيلوا الملعب قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، بينما عاد توريس إلى مقاعد البدلاء متأخراً بدقيقة واحدة عن صافرة انطلاق الشوط الثاني.
كما انطلق توريس من خط التماس بطريقة دييغو سيميوني عند صافرة النهاية، وبالتالي تمكن الاثنان من تجنب بعضهما البعض طوال الوقت، ولم يتصافح الثنائي في بداية أو نهاية المباراة أيضاً.
كلاهما يحظى بتقييم عال في أنديتهما، ويميلان إلى تولي قيادة الفرق الأولى في المستقبل، ما قد يؤدي إلى استمرار تنافسهما، في ظل علاقات متوترة بين الجانبين.
 
نجما اسبانيا لا يتحادثان ولا ينظران في عيون بعضهما !!

رياضة

كرة القدم

منتخب اسبانيا

كأس العالم

ألفارو أربيلوا

فرناندو توريس

أتليتيكو مدريد

ريال مدريد بلانكوس

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