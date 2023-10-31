منشور من ثماني أجزاء: هذه أسباب تفضيل ميسي على رونالدو

نشر مشجع متعصب لكريستيانو رونالدو ما اعتبره دليلاً على أن التصويت لنيل الكرة الذهبية، كان متحيزا ضد النجم البرتغالي، الذي سبق أن فاز بالجائزة خمس مرات في أعوام 2008 و 2013 و 2014 و 2016 و 2017.ويتضمن المنشور المطول على منصة "إكس" ثماني منشورات منفصلة، تبدأ بالادعاء الأول الذي يشير إلى أن "صورة" الارجنتيني ليونيل ميسي قد تكون أفضل للمصوتين.ويعرض المنشور الثاني مشاهد حية من حفل ظهرت فيه صورة لغلاف مجلة بدا فيها رونالدو وهو يرتدي بوكسر مع النجم العاجي المعتزل ديدييه دروغبا.ويظهر في المنشور الثالث، رئيس الفيفا السابق سيب بلاتر، وهو يصف ميسي بأنه "فتى جيد" ورونالدو بأنه "آمر" على أرض الملعب.أما "الرابع"، فتظهر مقابلة مع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق ميشيل بلاتيني يقول فيها إن رونالدو لا يستحق الفوز بجائزته في العام 2014.أما المنشور الخامس، فهو مقطع آخر لبلاتر يشيد بميسي، بينما تضمن السادس أبرز أحداث كأس العالم، بما فيها جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء.ويظهر المنشور الثامن والأخير وجهة نظر النجم البرتغالي الخاصة للوضع منذ عشر سنوات، والتي جاء فيها "يظهر هذا الفيديو الاحترام والتقدير الذي يكنه الفيفا لي ولناديّ وبلدي".