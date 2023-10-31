الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منشور من ثماني أجزاء: هذه أسباب تفضيل ميسي على رونالدو

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
منشور من ثماني أجزاء: هذه أسباب تفضيل ميسي على رونالدو
A-
A+

كرة القدم

2023-10-31 | 02:43
منشور من ثماني أجزاء: هذه أسباب تفضيل ميسي على رونالدو

تضمن المنشور المطول على منصة "إكس" ثماني منشورات منفصلة

نشر مشجع متعصب لكريستيانو رونالدو ما اعتبره دليلاً على أن التصويت لنيل الكرة الذهبية، كان متحيزا ضد النجم البرتغالي، الذي سبق أن فاز بالجائزة خمس مرات في أعوام 2008 و 2013 و 2014 و 2016 و 2017.
ويتضمن المنشور المطول على منصة "إكس" ثماني منشورات منفصلة، تبدأ بالادعاء الأول الذي يشير إلى أن "صورة" الارجنتيني ليونيل ميسي قد تكون أفضل للمصوتين.
ويعرض المنشور الثاني مشاهد حية من حفل ظهرت فيه صورة لغلاف مجلة بدا فيها رونالدو وهو يرتدي بوكسر مع النجم العاجي المعتزل ديدييه دروغبا. 
ويظهر في المنشور الثالث، رئيس الفيفا السابق سيب بلاتر، وهو يصف ميسي بأنه "فتى جيد" ورونالدو بأنه "آمر" على أرض الملعب.
أما "الرابع"، فتظهر مقابلة مع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق ميشيل بلاتيني يقول فيها إن رونالدو لا يستحق الفوز بجائزته في العام 2014.
أما المنشور الخامس، فهو مقطع آخر لبلاتر يشيد بميسي، بينما تضمن السادس أبرز أحداث كأس العالم، بما فيها جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء.
ويظهر المنشور الثامن والأخير وجهة نظر النجم البرتغالي الخاصة للوضع منذ عشر سنوات، والتي جاء فيها "يظهر هذا الفيديو الاحترام والتقدير الذي يكنه الفيفا لي ولناديّ وبلدي".
 
منشور من ثماني أجزاء: هذه أسباب تفضيل ميسي على رونالدو

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

الكرة الذهبية

ليونيل ميسي

ديدييه دروغبا

سيب بلاتر

ميشيل بلاتيني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
علاقة مدرب تشيلسي مع زوجته مهددة بسبب ليلة الميلاد
نجما اسبانيا لا يتحادثان ولا ينظران في عيون بعضهما !!

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - حارس ريال مدريد يبعث برسالة دعم لجندي إسرائيلي قُتل في غزّة !!
08:00

فيديو - حارس ريال مدريد يبعث برسالة دعم لجندي إسرائيلي قُتل في غزّة !!

واصل البلجيكي الدولي تيبو كورتوا التحدّي والاستفزاز العلنيّ

08:00

فيديو - حارس ريال مدريد يبعث برسالة دعم لجندي إسرائيلي قُتل في غزّة !!

واصل البلجيكي الدولي تيبو كورتوا التحدّي والاستفزاز العلنيّ

صورة - هكذا علّق مبابي على فوز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة
07:58

صورة - هكذا علّق مبابي على فوز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة

احتل مبابي المركز الثالث في جدول ترتيب جائزة الكرة الذهبية

07:58

صورة - هكذا علّق مبابي على فوز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة

احتل مبابي المركز الثالث في جدول ترتيب جائزة الكرة الذهبية

فيديو - هدف حاسم ورائع من خارج الصندوق
03:03

فيديو - هدف حاسم ورائع من خارج الصندوق

سجل اللاعب البيروفي هدفاً ولا اروع

03:03

فيديو - هدف حاسم ورائع من خارج الصندوق

سجل اللاعب البيروفي هدفاً ولا اروع

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023