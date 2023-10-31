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صورة - هكذا علّق مبابي على فوز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة

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صورة - هكذا علّق مبابي على فوز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة
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كرة القدم

2023-10-31 | 07:58
صورة - هكذا علّق مبابي على فوز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة

احتل مبابي المركز الثالث في جدول ترتيب جائزة الكرة الذهبية

احتل الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، المركز الثالث في جدول ترتيب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للعام 2023، خلف الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي، والثاني النرويجي إيرلينغ هالاند.
وعلق مبابي، على فوز لاعب إنتر ميامي الأميركي حالياً بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، حيث نشر عبر إنستغرام، صورة لزميله السابق في سان جيرمان، وهو يحمل الكرة الذهبية، وعلق عليها "تهانينا ليو على الجائزة، أنت تستحقها". 
وتوج ميسي بالجائزة متفوقا على مبابي، وهالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما قاد منتخب الارجنتين الى لقب كأس العالم - قطر 2022. 
 
صورة - هكذا علّق مبابي على فوز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة

رياضة

كرة القدم

كيليان مبابي

باريس سان جيرمان

الكرة الذهبية

ليونيل ميسي

إيرلينغ هالاند

إنتر ميامي

مانشستر سيتي

منتخب الارجنتين

كأس العالم

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