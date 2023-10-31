الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فيديو - حارس ريال مدريد يبعث برسالة دعم لجندي إسرائيلي قُتل في غزّة !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - حارس ريال مدريد يبعث برسالة دعم لجندي إسرائيلي قُتل في غزّة !!
A-
A+

كرة القدم

2023-10-31 | 08:00
فيديو - حارس ريال مدريد يبعث برسالة دعم لجندي إسرائيلي قُتل في غزّة !!

واصل البلجيكي الدولي تيبو كورتوا التحدّي والاستفزاز العلنيّ

على الرغم من قرار رابطة الدوري الإسباني عدم دعم إسرائيل في حربها على غزة، واصل البلجيكي الدولي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، التحدّي والاستفزاز العلنيّ، موّجهاً رسالة دعم لجندي في الجيش الإسرائيلي.
وكان كورتوا، المتزوج من عارضة الأزياء الإسرائيلية ميشال جيرزيج، نشر بعد أيام من "طوفان الأقصى" على إنستغرام "أنا حزين جدا بسبب هذا الواقع المؤلم، أرسل حبي ودعمي لأصدقائي وأسرتي في إسرائيل، مع أملي أن ينتهي هذا الكابوس قريباً"، 
وقبل أيام، كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن كورتوا وزوجته قدما تبرعات لصالح الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، بل وقاما بجمع تبرعات أخرى من أصدقاء لهم.
وفي موقفه الجديد، عبّر كورتوا عن تقديره للجندي الإسرائيلي عدي تسور الذي قتل في  قطاع غزة، وقال في مقطع الفيديو، أنه سمع عن قصته، واصفاً اياه بـ"البطل الحقيقي"، باعثاً أمانيه الى عائلته وأصدقائه، مبدياً ثقته بأن روحه سترافق ريال مدريد في انتصاراته المقبلة.
 

فيديو - حارس ريال مدريد يبعث برسالة دعم لجندي إسرائيلي قُتل في غزّة !!

رياضة

كرة القدم

رابطة الدوري الإسباني

تيبو كورتوا

ريال مدريد

ميشال جيرزيج

طوفان الأقصى

عدي تسور

العودة الى الأعلى
Aljadeed
صورة - هكذا علّق مبابي على فوز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة

اقرأ ايضا في كرة القدم

صورة - هكذا علّق مبابي على فوز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة
07:58

صورة - هكذا علّق مبابي على فوز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة

احتل مبابي المركز الثالث في جدول ترتيب جائزة الكرة الذهبية

07:58

صورة - هكذا علّق مبابي على فوز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة

احتل مبابي المركز الثالث في جدول ترتيب جائزة الكرة الذهبية

فيديو - هدف حاسم ورائع من خارج الصندوق
03:03

فيديو - هدف حاسم ورائع من خارج الصندوق

سجل اللاعب البيروفي هدفاً ولا اروع

03:03

فيديو - هدف حاسم ورائع من خارج الصندوق

سجل اللاعب البيروفي هدفاً ولا اروع

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023