فيديو - حارس ريال مدريد يبعث برسالة دعم لجندي إسرائيلي قُتل في غزّة !!

واصل البلجيكي الدولي تيبو كورتوا التحدّي والاستفزاز العلنيّ

على الرغم من قرار رابطة الدوري الإسباني عدم دعم إسرائيل في حربها على غزة، واصل البلجيكي الدولي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، التحدّي والاستفزاز العلنيّ، موّجهاً رسالة دعم لجندي في الجيش الإسرائيلي.

وكان كورتوا، المتزوج من عارضة الأزياء الإسرائيلية ميشال جيرزيج، نشر بعد أيام من "طوفان الأقصى" على إنستغرام "أنا حزين جدا بسبب هذا الواقع المؤلم، أرسل حبي ودعمي لأصدقائي وأسرتي في إسرائيل، مع أملي أن ينتهي هذا الكابوس قريباً"،

وقبل أيام، كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن كورتوا وزوجته قدما تبرعات لصالح الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، بل وقاما بجمع تبرعات أخرى من أصدقاء لهم.

وفي موقفه الجديد، عبّر كورتوا عن تقديره للجندي الإسرائيلي عدي تسور الذي قتل في قطاع غزة، وقال في مقطع الفيديو، أنه سمع عن قصته، واصفاً اياه بـ"البطل الحقيقي"، باعثاً أمانيه الى عائلته وأصدقائه، مبدياً ثقته بأن روحه سترافق ريال مدريد في انتصاراته المقبلة.