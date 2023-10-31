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انفانتينو: كأس العالم ٢٠٣٤ في السعودية

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انفانتينو: كأس العالم ٢٠٣٤ في السعودية
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كرة القدم

2023-10-31 | 16:30
انفانتينو: كأس العالم ٢٠٣٤ في السعودية



أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن إقامة بطولة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية.
وكتب إنفانتينو على إنستجرام "كندا والمكسيك والولايات المتحدة سينظمون أعظم عرض على وجه الأرض في 2026 في أميركا الشمالية".
واضاف "النسخة التالية ستقام في المغرب في أفريقيا، والبرتغال وإسبانيا في أوروبا، على أن تقام 3 مباريات احتفالية في أميركا الجنوبية بالأرجنتين، باراجواي وأوروجواي عام 2030".
وختم "وفي آسيا، ستنظم السعودية نسخة 2034، لتقام الثلاث نسخ المقبلة في 5 قارات عبر 10 دول ستحتضن مباريات البطولة، ما يجعل كرة القدم عالمية حقا".
 
انفانتينو: كأس العالم ٢٠٣٤ في السعودية

رياضة

كرة القدم

كأس العالم

السعودية

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