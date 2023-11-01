فيديو - خيمينيز .. هل يكون الهدّاف المكسيكي سبباً لصراع بين برشلونة وريال مدريد؟

خيمينيز، لاعب فيينورد الهولندي، الارجنتيني المولد، المكسيكي الجنسية

يبحث برشلونة عن "الفرص" وفقاً للمدير الرياضي ديكو .. وفي السياق، لفت الانتباه مهاجم مميز، بدأ البلاوجرانا بتتبعه، وهو سانتياغو خيمينيز، لاعب فيينورد الهولندي، الارجنتيني المولد، المكسيكي الجنسية.

وعلى الرغم من أن النادي الكاتالوني لا يخطط للتوقيع معه حالياً، نظراً لحقيقة أن البرازيلي فيتور روكي سيصل في المستقبل القريب، فإن خيمينيز على رادار برشلونة في حالة الرغبة في التوقيع مع مهاجم.

ولكن هذا الاحتمال قد يعيقه انتقال اللاعب المحتمل، حيث اكد وكيله موريس بانغانيلو بأن أتلتيكو مدريد وإنتر وميلان ولاتسيو ونابولي أعربوا عن اهتمامهم بموكله، لكنه أشار إلى أن ريال مدريد وتوتنهام هوتسبر هما الأقرب.

هل هي حقيقة ام مجرد حملة للترويج للاعب؟ .. من المفيد لبانجانيلو تسمية عدد من الأندية الكبرى في أوروبا، مع أن المستوى التهديفي الممتاز لخيمينيز قد أكسبه مكانا في العديد من القوائم المختصرة للعديد من الأندية، فالى اين سيتجه؟.