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تشيلسي "يُناضل" لرفع لافتة تحمل نجمة داود لإرضاء جمهوره الاسرائيلي !!

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تشيلسي &quot;يُناضل&quot; لرفع لافتة تحمل نجمة داود لإرضاء جمهوره الاسرائيلي !!
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كرة القدم

2023-11-01 | 02:41
تشيلسي "يُناضل" لرفع لافتة تحمل نجمة داود لإرضاء جمهوره الاسرائيلي !!

يتطلع تشيلسي إلى تثبيت لافتة لمجموعة من مشجعيه الإسرائيليين

يتطلع نادي تشيلسي إلى تثبيت لافتة جديدة لمجموعة من مشجعيه الإسرائيليين قبل مباراته في كأس كاراباو ضد بلاكبيرن روفرز المقررة يوم غد الأربعاء، في اجراء يثبت مدى التأثير الصهيوني حتى في الاندية في اوروبا.
وتمثل هذه اللافتة نسخة معدلة عن اللافتة الأصلية التي تضمنت عناصر من العلم الإسرائيلي، بما فيها نجمة داود، بعد ان اضطر النادي للالتزام بقرار الدوري الإنجليزي الممتاز بحظر أعلام إسرائيل وفلسطين.
وكان عدد من المشجعين في مختلف الاندية، انتهك الحظر مع عرض الأعلام في المدرجات في المباريات التي ضمت أندية مثل ليفربول وتوتنهام.
ووفقاً لميل سبورت، عرض تشيلسي إعادة تصميم ودفع ثمن لافتة مؤقتة، لكن "المجموعة" طلبت إدراج نجمة داود ضمن التصميم، ليتم الاتفاق على لافتة جديدة تحمل عبارة "نادي مشجعي تشيلسي الإسرائيلي"وشعار الأسد الخاص بالنادي، وهو ما اشاد به سكرتير المجموعة يارين ليفي"نحن سعداء حقا لأن رايتنا ستعود في الوقت المناسب لمباراة بلاكبيرن".
واضاف "بينما نشعر بخيبة أمل لأن توجيهات الدوري الإنجليزي الممتاز تضمنت عدم وجود نجمة داود، فإننا ممتنون لكل المساعدة التي قدمها نادي تشيلسي خلال هذا الوقت العصيب".
وكان ليفي وصف في وقت سابق قرار إزالة العلم بأنه "معاد للسامية"، وهاجم الدوري الإنجليزي الممتاز نفسه.
 
تشيلسي "يُناضل" لرفع لافتة تحمل نجمة داود لإرضاء جمهوره الاسرائيلي !!

رياضة

كرة القدم

تشيلسي

كأس كاراباو

بلاكبيرن روفرز

الدوري الإنجليزي الممتاز

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