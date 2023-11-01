100 ألف وصلوا البرازيل لتشجيع بوكا معظمهم بلا تذاكر !!

من المعروف أن بوكا جونيورز، يمثل ظاهرة شعبية لا تضاهى، فكيف إذا كان على أبواب لحظة تاريخية، تتمثل بخوضه نهائي كأس ليبرتادوريس، يوم السبت المقبل على ملعب ماراكانا في البرازيل، في مواجهة فلومينينسي البرازيلي.ولذلك، لم يكن مُستغرباً الغزو المتوقع لنحو 100 ألف مشجع، وصل أكثرهم بالفعل الى ريو دي جانيرو، مع أن العديد منهم لن يتمكن من دخول الملعب، حيث تم بيع 20 ألف تذكرة فقط، للجماهير "الزرقاء والصفراء".وأكد قنصل الأرجنتين في ريو دي جانيرو، آنا ماريا سارابايروس، أنه تم بيع 87 ألف تذكرة سفر من بوينس آيرس إلى المدينة، ويضاف إلى هذا الرقم أولئك الذين يسافرون بالسيارة ومن أماكن أخرى في العالم.منذ يوم الاثنين، بدأت جماهير بوكا بالفعل في الوصول إلى ريو دي جانيرو، حيث استولوا على الشواطئ، وسط حديث عن عمليات سطو وهجمات، والخوف الكبير هو ما سيحدث لحوالي 80 ألف أرجنتيني لن يتمكنوا من الوصول إلى ماراكانا.