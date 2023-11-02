أنور الغازي يتمسّك بموقفه الداعم لفلسطين ويرد على ناديه الألماني

نفى اللاعب المغربي الأصل اعتذاره إلى ناديه ماينز الالماني

نفى الهولندي، المغربي الأصل، أنور الغازي، اعتذاره إلى ناديه ماينز الالماني، متذيل ترتيب الدوري، عن التعليقات التي أدلى بها داعماً لفلسطين.

وكان ماينز قرر في 17 الشهر الماضي إيقاف لاعب أياكس وأيندهوفن وليل الفرنسي وأستون فيلا وإيفرتون السابق بسبب اتخاذه "موقفا من الصراع في الشرق الأوسط بطريقة غير مقبولة بالنسبة للنادي"، اثر نشره عدّة مرات على وسائل التواصل، أبرزها عبارة "من النهر الى البحر، فلسطين ستتحرر".

ويوم الاثنين الماضي، أعلن ماينز عودة الغازي، مؤكدا أن اللاعب "نأى بنفسه عن رسالته المنشورة على حسابه على إنستغرام والتي حذفها بنفسه بعد دقائق"، وذلك خلال محادثات مع إدارة النادي، مُضيفاً "إنه (اللاعب) يأسف لنشر الرسالة وتأثيرها السلبي".

الا أن اللاعب البالغ 28 عاماً، رد بالأمس عبر إنستغرام، داعيا إلى "وقف القتل في غزة"، وكتب "لست نادما، ولا أشعر بأي أسف على موقفي، ولا أنأى بنفسي عما قلته أو أؤيده اليوم وحتى آخر نفس من أجل الإنسانية والمظلومين"، وأضاف "أي تصريح أو تعليق أو اعتذار منسوب لي غير صحيح من الناحية الواقعية، ولم أسمح به".



