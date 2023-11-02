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فيديو - الرئيس البرازيلي ينتقد نيمار بقسوة ويشيد بميسي !!

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فيديو - الرئيس البرازيلي ينتقد نيمار بقسوة ويشيد بميسي !!
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كرة القدم

2023-11-02 | 07:46
فيديو - الرئيس البرازيلي ينتقد نيمار بقسوة ويشيد بميسي !!

المفاجأة في إعجاب الرئيس البرازيلي بنجم الارجنتين وانتقاد مواطنه

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أن "ميسي قدوة لجميع شبابنا، فأي لاعب يريد الفوز بالكرة الذهبية، يجب أن يسير على خطاه، يجب أن تكون محترفا، فالأمور لن تسير على ما يرام بحضور الحفلات، وكثرة التجمعات الخارجية مع الأصدقاء".
وتمثلت المفاجأة في أمرين، الاول إعجاب الرئيس البرازيلي بنجم الارجنتين، على الرغم من الحساسية المُفرطة بين البلدين الجارين في مجال كرة القدم، والثاني ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، من أن دا سيلفا يقصد مواطنه نيمار.
واشتهر نيمار بإقامة الحفلات والسهرات وتعدد العلاقات، وكان آخرها الحفل الذي أقامه في قصره بالقرب من ريو دي جانيرو، والذي تسربت صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع بصديقته برونا بيانكاردي، للتعليق عبر وسائل التواصل "لا تتوقع أن يتغير الشخص، إذا لم ير أي مشكلة في تصرفاته".
 
 
فيديو - الرئيس البرازيلي ينتقد نيمار بقسوة ويشيد بميسي !!

رياضة

كرة القدم

لولا دا سيلفا

ميسي

الكرة الذهبية

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