فيديو - الرئيس البرازيلي ينتقد نيمار بقسوة ويشيد بميسي !!

"¿Hace cuántos años que Brasil no tiene un ídolo de verdad?"



Lula da Silva elogió a Leo Messi y opinó: "Es imposible que no sirva como ejemplo para los brasileños, debería servir de inspiración para esa 'pibada' que aparece en la televisión y al poco tiempo desaparece". pic.twitter.com/ccg2bCHM9s — Corta 🏆 (@somoscorta) October 31, 2023

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أن "ميسي قدوة لجميع شبابنا، فأي لاعب يريد الفوز بالكرة الذهبية، يجب أن يسير على خطاه، يجب أن تكون محترفا، فالأمور لن تسير على ما يرام بحضور الحفلات، وكثرة التجمعات الخارجية مع الأصدقاء".وتمثلت المفاجأة في أمرين، الاول إعجاب الرئيس البرازيلي بنجم الارجنتين، على الرغم من الحساسية المُفرطة بين البلدين الجارين في مجال كرة القدم، والثاني ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، من أن دا سيلفا يقصد مواطنه نيمار.واشتهر نيمار بإقامة الحفلات والسهرات وتعدد العلاقات، وكان آخرها الحفل الذي أقامه في قصره بالقرب من ريو دي جانيرو، والذي تسربت صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع بصديقته برونا بيانكاردي، للتعليق عبر وسائل التواصل "لا تتوقع أن يتغير الشخص، إذا لم ير أي مشكلة في تصرفاته".