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مفاجأة - ليس مارادونا أو ميسي .. البابا يختار لاعبه المُفضّل

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مفاجأة - ليس مارادونا أو ميسي .. البابا يختار لاعبه المُفضّل
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كرة القدم

2023-11-02 | 07:49
مفاجأة - ليس مارادونا أو ميسي .. البابا يختار لاعبه المُفضّل

اختار بابا الفاتيكان أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ

اختار بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، الارجنتيني الهوية، ، النجم الراحل "الملك" البرازيلي بيليه كأفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، مُفضّلاً أياه على مواطنيه مارادونا وليونيل ميسي.
وقال البابا فرنسيس "بيليه رجل عظيم إنسانياً، صحيح أن الثلاثة لاعبين عظماء، كلٌ في تخصصه، ميسي جيد في الوقت الحالي، وبيليه كان جيدا جدا".
وجاء ردّ البابا على سؤال خلال حوار مع قناة "راي" الإيطالية، يتعلق بلاعبه المفضل بين الثنائي دييغو مارادونا وليونيل ميسي، وقال "مارادونا لاعب عظيم، لكنه فشل كرجل، لقد انزلق المسكين في ملعب أولئك الذين أثنوا عليه ولم يساعدوه، لقد جاء لزيارتي هنا في الفاتيكان خلال سنتي الأولى، وبعد ذلك جاءت نهاية المسكين، إنه أمر غريب أن تكون نهاية العديد من الرياضيين سيئة".
وتحدث عن بطل كأس العالم الفائتة فقال "ميسي رجل صريح ونبيل، ولكن بالنسبة لي، فإن السيد العظيم هو بيليه، رجل ذو قلب كبير، لقد تحدثت معه، والتقيت به مرة على متن طائرة عندما كنت في بوينس آيرس، لقد تحدثنا".
 
مفاجأة - ليس مارادونا أو ميسي .. البابا يختار لاعبه المُفضّل

رياضة

كرة القدم

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