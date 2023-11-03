بسبب فلسطين .. نائب ألماني يتقدّم بدعوى جنائية ضد نصير مزراوي

على الرغم من أن ناديه بايرن ميونيخ قد أقفل الملف، تقدم النائب الألماني السابق ورئيس الجمعية الألمانية - الإسرائيلية فولكر بيك، بدعوى جنائية ضد مدافع النادي البافاري، المغربي نصير مزراوي.وقال بيك في لصحيفة بيلد الألمانية، إنه تقدم بالشكوى لشرطة مدينة ميونيخ، إنطلاقاً من أن "جرائم ضد الإنسانية والموافقة عليها ينبغي أن يوجب العقوبة"، وأضاف أن عبارة في منشور مزراوي "ساعدوا إخواننا المتضررين في فلسطين من أجل تحقيق النصر"، بمثابة تأييد لحركة حماس الفلسطينية.وقال بيك إن "أسلوب تعامل بايرن مع هذا الموضوع كان محزنا للغاية، ونأمل أن يساعد القضاء في جعل إدارة النادي تدرك حجم الأمور وتباعد الموقف".