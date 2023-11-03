صورة تُعيد الذكريات .. رونالد حلّق وآخرين طواهم النسيان

تركت صورة أعيد نشرها مشجعي مانشستر يونايتد في حالة من المشاعر المتناقضة، وهي التي التقطت في صيف العام 2007.فقبل ما سيكون لاحقاً أنجح موسم لرونالدو في أولد ترافورد، اصطف البرتغالي إلى جانب أسماء مألوفة مثل واين روني وبول سكولز وريان جيجز وريو فرديناند ونيمانيا فيديتش وجاري نيفيل، وآخرين أقل شهرة مثل بارك جي سونغ وآلان سميث وكيران ريتشاردسون وكريس إيجلز.ويمكن القول إن كيران لي (الواقف فوق كتف رونالدو الأيسر في الصورة) خاض أنجح مسيرة بعد يونايتد، فقد تمت إعارة اللاعب البالغ من العمر 35 عاما إلى كوينز بارك رينجرز بعد ستة أشهر تقريبا، ثم غادر إلى أولدهام، فشيفيلد وينزداي حيث شارك في 217 مباراة، جميعها تقريبا في البطولة.ومن يستطيع أن ينسى الدولي الصيني دونغ فانغتشو (أعلى اليمين بجانب فرديناند)، أول لاعب شرق آسيوي يمثل اليونايتد بعد انضمامه من داليان شيدي في العام 2004، ولم ينجح الأمر كما كان مأمولا للاعب الذي استمتع بمواسم على سبيل الإعارة في رويال أنتويرب، قبل أن يعود إلى داليان حيث تقاعد.هناك أيضاً آرون بيرنز (أقصى اليمين في الصف السفلي) الذي تم إطلاق سراحه فلعب مع 10 أندية توالياً، ومارش (بجانب بيرنز) الذي تنقل كثيراً والجناح مايكل بارنز (الثالث على اليمين في الصف الثاني).