ماينز يطرد الغازي "رزقي لا شيء مقارنة مع الجحيم في غزة"

بسبب اتخاذه موقفا من الصراع في الشرق الأوسط

بعدما أصدر نادي ماينز الالماني أمس الجمعة بياناً عبر منصة إكس جاء فيه "أنهينا العلاقة التعاقدية مع أنور الغازي وفصلنا اللاعب بأثر فوري"، وأوضح أنه "يتخذ هذا الإجراء ردا على تصريحات اللاعب ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي".

رد المهاجم الهولندي الجنسية والمغربي الأصل، أنور الغازي على حسابه في إنستغرام "قف إلى جانب الحق حتى لو كان ذلك يعني الوقوف بمفردك .. خسارة مصدر رزقي لا شيء مقارنة مع الجحيم الذي يُشن على الأبرياء والضعفاء في غزة".

وكان ماينز قرر إيقاف الغازي في 17 تشرين الاول - أكتوبر الماضي بسبب اتخاذه "موقفا من الصراع في الشرق الأوسط بطريقة غير مقبولة بالنسبة للنادي"، حيث نشر منشورات عدة بينها عبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".