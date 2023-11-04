عيادات رونالدو لزراعة الشعر في أزمة أمام السلطات الاسبانية

يبدو أن عيادات زراعة الشعر التي يمتلكها كريستيانو رونالدو، تخضع للتحقيق من قبل السلطات بشأن قضايا ضريبية.وقدرت فوربس صافي ثروة النجم البرتغالي في عام 2023 بمبلغ 500 مليون دولار، وهو قد يكون في ورطة وفقاً لصحيفة سبورت الإسبانية، إذ يمتلك العديد من عيادات زراعة الشعر، التي يتم التحقيق فيها من قبل وكالة الضرائب في إسبانيا.ويدّعي التقرير أن وكالة الضرائب فتحت ملفاً يتوّسع منذ عام ضد عيادات زراعة الشعر هذه، بعد أن أصدرت مئات العملاء فواتير من دون ضريبة القيمة المضافة بين عامي 2019 و 2021.وفي المقابل، تدّعي الشركة بأن هذه الفواتير ترتبط بمرض الثعلبة وأن "الخدمات الطبية للتشخيص والوقاية والعلاج والعلاج" الخاصة به معفاة من ضريبة القيمة المضافة.فيما ترى وزارة الخزانة في إسبانيا أن عمليات الزرع في هذه الحالة هي "لأغراض جمالية بحتة"، ويجب أن تشمل ضريبة القيمة المضافة، البالغة 21 في المائة في إسبانيا.