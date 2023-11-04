الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عيادات رونالدو لزراعة الشعر في أزمة أمام السلطات الاسبانية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
عيادات رونالدو لزراعة الشعر في أزمة أمام السلطات الاسبانية
A-
A+

كرة القدم

2023-11-04 | 04:58
عيادات رونالدو لزراعة الشعر في أزمة أمام السلطات الاسبانية

تخضع للتحقيق من قبل السلطات بشأن قضايا ضريبية

يبدو أن عيادات زراعة الشعر التي يمتلكها كريستيانو رونالدو، تخضع للتحقيق من قبل السلطات بشأن قضايا ضريبية.
وقدرت فوربس صافي ثروة النجم البرتغالي في عام 2023 بمبلغ 500 مليون دولار، وهو قد يكون في ورطة وفقاً لصحيفة سبورت الإسبانية، إذ يمتلك العديد من عيادات زراعة الشعر، التي يتم التحقيق فيها من قبل وكالة الضرائب في إسبانيا.
ويدّعي التقرير أن وكالة الضرائب فتحت ملفاً يتوّسع منذ عام ضد عيادات زراعة الشعر هذه، بعد أن أصدرت مئات العملاء فواتير من دون ضريبة القيمة المضافة بين عامي 2019 و 2021.
وفي المقابل، تدّعي الشركة بأن هذه الفواتير ترتبط بمرض الثعلبة وأن "الخدمات الطبية للتشخيص والوقاية والعلاج والعلاج" الخاصة به معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
فيما ترى وزارة الخزانة في إسبانيا أن عمليات الزرع في هذه الحالة هي "لأغراض جمالية بحتة"، ويجب أن تشمل ضريبة القيمة المضافة، البالغة 21 في المائة في إسبانيا.
 
عيادات رونالدو لزراعة الشعر في أزمة أمام السلطات الاسبانية

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

فوربس

وكالة الضرائب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جورجينا تنفجر على انستغرام بـ"فيديو رياضي" مثير
فيديو - استقبال ذهبيّ لآيتانا بونماتي في برشلونة

اقرأ ايضا في كرة القدم

اللاعب الذي رفضه تشيلسي فعمل في محطة بنزين .. ثم نجح
05:03

اللاعب الذي رفضه تشيلسي فعمل في محطة بنزين .. ثم نجح

الطريق إلى النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز دونه عقبات

05:03

اللاعب الذي رفضه تشيلسي فعمل في محطة بنزين .. ثم نجح

الطريق إلى النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز دونه عقبات

جورجينا تنفجر على انستغرام بـ"فيديو رياضي" مثير
05:01

جورجينا تنفجر على انستغرام بـ"فيديو رياضي" مثير

أعطت جورجينا بعض المشاهد من تدريباتها الرياضية

05:01

جورجينا تنفجر على انستغرام بـ"فيديو رياضي" مثير

أعطت جورجينا بعض المشاهد من تدريباتها الرياضية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023