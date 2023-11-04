من هدّاف لأرسنال في دوري الأبطال الى لاعب في أرمينيا

هل تذكرون يايا سانوغو؟ ... فمن تسجيل هدف الفوز في دوري أبطال أوروبا لفريقه أرسنال، إلى هز الشباك في الدوري الأرميني الممتاز، مر عقد طويل بالنسبة للاعب الفرنسي.يبلغ من العمر 30 عاماً، وقد تحوّل من المشاركة في أكبر المسابقات في كرة القدم الى أرمينيا مع إف سي أورارتو، الذي يتمتع ملعبه بقدرة استيعابية أقل من خمسة الاف مشجع.أمضى سانوغو سبع سنوات مع أوكسير، ثم انضم إلى فريق أرسين فينجر في ارسنال في العام 2013 بعقد طويل الأجل، وكانت أجمل لحظاته تسجيله هدفاً في الدقيقة الثانية ضد بوروسيا دورتموند الالماني، ضمن به مكان الفريق اللندني في الدور ثُمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في موسم 2014/15.كان هذا الهدف التنافسي الأول والأخير مع النادي، فقد تبعه إعارة الى كريستال بالاس وأياكس وتشارلتون، حيث سجل معهم مجتمعين أربعة أهداف، قبل الانتقال الدائم إلى تولوز.في العام 2020، وبعد 16 هدفا في 72 مباراة، جاءت العودة إلى إنجلترا، حيث فشل سانوغو في هز الشباك في تسع مباريات مع هدرسفيلد، بما في ذلك اهدار ركلة جزاء.بعد عامين، انضم الى إف سي أورارتو الارميني، حيث وجد مستواه التهديفي، وفاز معه بلقبي الدوري والكأس المحليين.