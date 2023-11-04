الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

من هدّاف لأرسنال في دوري الأبطال الى لاعب في أرمينيا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
من هدّاف لأرسنال في دوري الأبطال الى لاعب في أرمينيا
A-
A+

كرة القدم

2023-11-04 | 05:02
من هدّاف لأرسنال في دوري الأبطال الى لاعب في أرمينيا

هل تذكرون يايا سانوغو؟ ...

هل تذكرون يايا سانوغو؟ ... فمن تسجيل هدف الفوز في دوري أبطال أوروبا لفريقه أرسنال، إلى هز الشباك في الدوري الأرميني الممتاز، مر عقد طويل بالنسبة للاعب الفرنسي.
يبلغ من العمر 30 عاماً، وقد تحوّل من المشاركة في أكبر المسابقات في كرة القدم الى أرمينيا مع إف سي أورارتو، الذي يتمتع ملعبه بقدرة استيعابية أقل من خمسة الاف مشجع.
أمضى سانوغو سبع سنوات مع أوكسير، ثم انضم إلى فريق أرسين فينجر في ارسنال في العام 2013 بعقد طويل الأجل، وكانت أجمل لحظاته تسجيله هدفاً في الدقيقة الثانية ضد بوروسيا دورتموند الالماني، ضمن به مكان الفريق اللندني في الدور ثُمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في موسم 2014/15.
كان هذا الهدف التنافسي الأول والأخير مع النادي، فقد تبعه إعارة الى كريستال بالاس وأياكس وتشارلتون، حيث سجل معهم مجتمعين أربعة أهداف، قبل الانتقال الدائم إلى تولوز.
في العام 2020، وبعد 16 هدفا في 72 مباراة، جاءت العودة إلى إنجلترا، حيث فشل سانوغو في هز الشباك في تسع مباريات مع هدرسفيلد، بما في ذلك اهدار ركلة جزاء.
بعد عامين، انضم الى إف سي أورارتو الارميني، حيث وجد مستواه التهديفي، وفاز معه بلقبي الدوري والكأس المحليين.
 
من هدّاف لأرسنال في دوري الأبطال الى لاعب في أرمينيا

رياضة

كرة القدم

يايا سانوغو

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

الدوري الأرميني الممتاز

أورارتو

أوكسير

أرسين فينجر

بوروسيا دورتموند

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اللاعب الذي رفضه تشيلسي فعمل في محطة بنزين .. ثم نجح
جورجينا تنفجر على انستغرام بـ"فيديو رياضي" مثير

اقرأ ايضا في كرة القدم

اللاعب الذي رفضه تشيلسي فعمل في محطة بنزين .. ثم نجح
05:03

اللاعب الذي رفضه تشيلسي فعمل في محطة بنزين .. ثم نجح

الطريق إلى النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز دونه عقبات

05:03

اللاعب الذي رفضه تشيلسي فعمل في محطة بنزين .. ثم نجح

الطريق إلى النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز دونه عقبات

جورجينا تنفجر على انستغرام بـ"فيديو رياضي" مثير
05:01

جورجينا تنفجر على انستغرام بـ"فيديو رياضي" مثير

أعطت جورجينا بعض المشاهد من تدريباتها الرياضية

05:01

جورجينا تنفجر على انستغرام بـ"فيديو رياضي" مثير

أعطت جورجينا بعض المشاهد من تدريباتها الرياضية

عيادات رونالدو لزراعة الشعر في أزمة أمام السلطات الاسبانية
04:58

عيادات رونالدو لزراعة الشعر في أزمة أمام السلطات الاسبانية

تخضع للتحقيق من قبل السلطات بشأن قضايا ضريبية

04:58

عيادات رونالدو لزراعة الشعر في أزمة أمام السلطات الاسبانية

تخضع للتحقيق من قبل السلطات بشأن قضايا ضريبية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023